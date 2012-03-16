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hyiptarget.com - не выплатил рефку

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Старый Сегодня, 19:50
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 13,299
Благодарностей: 13,654
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награды Волшебный горшочек 
hyiptarget.com - не выплатил рефку
hyiptarget.com не выплатил рефку при заявленном рефбеке на мониторе и форме заказа рефки по проекту loanbit.net . вот скрины :

Нажмите на изображение для увеличения Название: аплайнерхайптаргет.png Просмотров: 12 Размер: 176.1 Кб ID: 197900

Нажмите на изображение для увеличения Название: логинвпроекте.png Просмотров: 7 Размер: 203.7 Кб ID: 197896

Нажмите на изображение для увеличения Название: письмоотхайптаргета.png Просмотров: 6 Размер: 199.6 Кб ID: 197897

Нажмите на изображение для увеличения Название: баланскоинбейз.png Просмотров: 7 Размер: 142.8 Кб ID: 197898




админ монитора мое обращение к нему проигнорировал .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: хайптаргетнаёбывает*****.png Просмотров: 7 Размер: 173.8 Кб ID: 197899  
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Последний раз редактировалось oak tree; Сегодня в 19:57.
oak tree на форуме  
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heatstreak (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:55
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 6
УГ: 2
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Re: [B]hyiptarget.com - не выплатил рефку[/B]
Тоже жду с ночи. после вашего поста ,насторожило.
sabribei на форуме  
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