Samsung ставит $ 300 млн на будущее автономных автомобилей

Южнокорейская компания, известная своими смартфонами Galaxy, запускает новое подразделение по работе над беспилотными системами вождения. Также был создан специальный фонд в размере $ 300 млн для инвестиций в стартапы и проекты в этом же области.
Янг Сонг, президент и главный стратегический директор Samsung, сказал: «В период необычайной трансформации автомобильной промышленности мы готовы занять лидирующую роль в поддержке и формировании будущего умных и связанных автомобилей».
Компания Samsung не планирует производить автомобили, говорится в сообщении пресс-релиза. Вместо этого она будет нацелена на расширении работ в области автомобилестроения, включая разработку беспилотной системы. Samsung уже успела получить лицензию на проведение испытания беспилотных транспортных средств и оборудования на дорогах Южной Кореи и Калифорнии.
Во главе нового подразделения Samsung будет компания Harman, которая была куплена в марте за $ 8 млрд. Harman занимается производством автомобильных информационно-развлекательных систем наряду с технологиями безопасности, включая камеры заднего вида. В рамках новой корпоративной структуры, специалисты Harman по беспилотным системам вождения будут сотрудничать со своими коллегами в исследовательском центре Strategy and Innovation Center, расположенном в Силиконовой Долине. Вместе они будут разрабатывать беспилотные системы, включая высокопроизводительные компьютеры, датчики и искусственный и интеллект.
Первые инвестиции Samsung из нового фонда в размере $ 300 млн достанутся австрийской компании TTTech, которая фокусируется на безопасности и надежности сетевых компьютерных систем, используемых в транспортных средствах. Ранее Samsung инвестировала в ряд стартапов, разрабатывающих датчики и системы беспилотного вождения.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%