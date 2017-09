Lonsdayl Премиум



Samsung ставит $ 300 млн на будущее автономных автомобилей







Янг Сонг, президент и главный стратегический директор Samsung, сказал: «В период необычайной трансформации автомобильной промышленности мы готовы занять лидирующую роль в поддержке и формировании будущего умных и связанных автомобилей».



Компания Samsung не планирует производить автомобили, говорится в сообщении пресс-релиза. Вместо этого она будет нацелена на расширении работ в области автомобилестроения, включая разработку беспилотной системы. Samsung уже успела получить лицензию на проведение испытания беспилотных транспортных средств и оборудования на дорогах Южной Кореи и Калифорнии.



Во главе нового подразделения Samsung будет компания Harman, которая была куплена в марте за $ 8 млрд. Harman занимается производством автомобильных информационно-развлекательных систем наряду с технологиями безопасности, включая камеры заднего вида. В рамках новой корпоративной структуры, специалисты Harman по беспилотным системам вождения будут сотрудничать со своими коллегами в исследовательском центре Strategy and Innovation Center, расположенном в Силиконовой Долине. Вместе они будут разрабатывать беспилотные системы, включая высокопроизводительные компьютеры, датчики и искусственный и интеллект.



Первые инвестиции Samsung из нового фонда в размере $ 300 млн достанутся австрийской компании TTTech, которая фокусируется на безопасности и надежности сетевых компьютерных систем, используемых в транспортных средствах. Ранее Samsung инвестировала в ряд стартапов, разрабатывающих датчики и системы беспилотного вождения.



