Японские инвесторы вкладывают в ритуальные инновации

В Японии, где уже давно столкнулись с проблемой стремительно стареющего населения, фиксируется самый настоящий инвестиционный бум в новые технологии для похоронного бизнеса. И инвесторы прекрасно знают, что их вложения окупятся уже в самое ближайшее время, ведь рынок ритуальных услуг оценивается в 16 млрд долларов, и продолжает только расти.
К примеру, компания по оказанию ритуальных услуг Kankon Sosai Aichi Group на данный момент проводит инвестиционную компанию в инновационный проект по оказанию поминок, под названием drive-thru. Первые услуги по данному проекту будут оказываться гражданам Японии в префектуре Нагано, в декабре этого года. Теперь родственники, или соседи умершего смогут провести поминки, не выходя из автомобиля. Даже поставить свечку на алтаре. Теперь поминальные службы станут доступны даже инвалидам и лицам преклонного возраста, и им не потребуется для этого чья-то помощь.
Раньше, когда человек в инвалидном кресле устанавливал свечу у храмового алтаря, то на это требовалось массу усилий и от 15 до 30 минут, в то время, как очередь только продолжала расти. Теперь же процедура поминок будет существенно укорочена, за счёт введения новой инновационной программы. Теперь японские храмы смогут принимать прах усопших по почте, а кладбища смогут организовывать виртуальные туры для родственников усопших, в рамках всё того же инвестиционного проекта.
По неофициальной статистике, граждан Японии, которым от 65 лет и старше, насчитывается 27,3 процента. Уже к 2050 году доля таких граждан вырастет до 37,7 процента.
По материалам yahoo.com