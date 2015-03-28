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CashShield привлек $5,5 млн для предотвращения мошенничеств с кредитными картами





Известно, что в мире каждый год в Интернет-коммерции тратится впустую более 10 млрд долл. США и это когда картодержателей с помощью мошенничества вынуждают осуществлять платежи на сторону и сумма подобных платежей неуклонно растёт. Это накладывает высокие дополнительные траты как на сам бизнес, так и на компании выпускающие кредитные карты и на самих потребителей финансовых услуг.



Однако, на настоящий момент уже было запущено несколько стартапов, включая Signifyd, которые уверены, что смогут использовать свою технологии, чтобы существенно уменьшить некоторые из подобных мошеннических действий, причем до того как они произойдут в реальности. Среди этих стартапов можно выделить и КешШилд (



Сообщается, что самостоятельный и прибыльный стартап CashShield только что привлек с момента своего создания в 2008 году в первом раунде финансирования сумму в размере 5,5 млн долл. США. Деньги в этом раунде финансирования поступили от американской венчурной компании GGV Capital, а также от бизнес-ангела г-на Тони Фаделла (Tony Fadell), соучредителя Nest, а также он является одним из разработчиков iPod.



В связи с этим г-н Фаделл дал для издания TechCrunch свои следующие комментарии: "Стартап CashShield в настоящее время находится на переднем крае борьбы с карточным мошенничеством благодаря внедрению у них технологии машинного обучения, которая на порядок превосходит все имеющиеся на этом рынке современные технологии. Это единственная компания в данном секторе, которая работает в стиле Уолл-Стрита, предлагая для своих клиентов взвешенную оценку рисков мошенничества и уже сейчас прекрасно понятно, что их технология будет востребована многими отраслями в мире".



Госпожа Дженни Ли (Jenny Lee), управляющий партнер венчурной компании GGV Capital также заявила, что она приняла участие в инвестировании, поскольку: "Сервис CashShield предлагает решение проблемы, которая имеет, в том числе и важное международное значение. Любая сделка в сети - будь то интернет-коммерция, участие в азартных играх в Интернете, предоставление медицинских услуг, то все это безусловно сейчас подвержено мошенничеству".



Бизнес-модель этого сервиса работает не на взимании абонентской платы за предоставляемые услуги, а здесь берётся плата за каждую осуществляемую финансовую операцию, которую клиенты отправляют в стартап на подтверждение. Между тем, руководство CasShield пока не раскрыло показателей выручки этого стартапа, однако, только в этом году он обработает финансовых транзакций на общую сумму более 1 млрд дол. США.



Это новое финансирование поможет CashShield начать делать свой бизнес в Кремниевой долине США. Генеральный директор Джастин Ли также заявил, теперь он хочет использовать технологию CashShield для проверки учетных записей в социальных сетях. А ещё он уверен, что CashShield сможет помочь в борьбе с "фейковыми новостями" или заведомо ложной информацией, которая иногда поступает в сеть со взломанных хакерами аккаунтов.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59bbeb9058902 Известно, что в мире каждый год в Интернет-коммерции тратится впустую более 10 млрд долл. США и это когда картодержателей с помощью мошенничества вынуждают осуществлять платежи на сторону и сумма подобных платежей неуклонно растёт. Это накладывает высокие дополнительные траты как на сам бизнес, так и на компании выпускающие кредитные карты и на самих потребителей финансовых услуг.Однако, на настоящий момент уже было запущено несколько стартапов, включая Signifyd, которые уверены, что смогут использовать свою технологии, чтобы существенно уменьшить некоторые из подобных мошеннических действий, причем до того как они произойдут в реальности. Среди этих стартапов можно выделить и КешШилд ( CashShield ), который развивает свой бизнес из Сингапура и рассчитает на таких клиентов как Alibaba и Razer.Сообщается, что самостоятельный и прибыльный стартап CashShield только что привлек с момента своего создания в 2008 году в первом раунде финансирования сумму в размере 5,5 млн долл. США. Деньги в этом раунде финансирования поступили от американской венчурной компании GGV Capital, а также от бизнес-ангела г-на Тони Фаделла (Tony Fadell), соучредителя Nest, а также он является одним из разработчиков iPod.В связи с этим г-н Фаделл дал для издания TechCrunch свои следующие комментарии: "Стартап CashShield в настоящее время находится на переднем крае борьбы с карточным мошенничеством благодаря внедрению у них технологии машинного обучения, которая на порядок превосходит все имеющиеся на этом рынке современные технологии. Это единственная компания в данном секторе, которая работает в стиле Уолл-Стрита, предлагая для своих клиентов взвешенную оценку рисков мошенничества и уже сейчас прекрасно понятно, что их технология будет востребована многими отраслями в мире".Госпожа Дженни Ли (Jenny Lee), управляющий партнер венчурной компании GGV Capital также заявила, что она приняла участие в инвестировании, поскольку: "Сервис CashShield предлагает решение проблемы, которая имеет, в том числе и важное международное значение. Любая сделка в сети - будь то интернет-коммерция, участие в азартных играх в Интернете, предоставление медицинских услуг, то все это безусловно сейчас подвержено мошенничеству".Бизнес-модель этого сервиса работает не на взимании абонентской платы за предоставляемые услуги, а здесь берётся плата за каждую осуществляемую финансовую операцию, которую клиенты отправляют в стартап на подтверждение. Между тем, руководство CasShield пока не раскрыло показателей выручки этого стартапа, однако, только в этом году он обработает финансовых транзакций на общую сумму более 1 млрд дол. США.Это новое финансирование поможет CashShield начать делать свой бизнес в Кремниевой долине США. Генеральный директор Джастин Ли также заявил, теперь он хочет использовать технологию CashShield для проверки учетных записей в социальных сетях. А ещё он уверен, что CashShield сможет помочь в борьбе с "фейковыми новостями" или заведомо ложной информацией, которая иногда поступает в сеть со взломанных хакерами аккаунтов.Перевод специально для mmgp.ru источник

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