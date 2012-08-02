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Цена Bitcoin вернулась к отметке $ 3,500, Китай уже не проблема?

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Цена Bitcoin вернулась к отметке $ 3,500, Китай уже не проблема?
После стремительного утреннего падения стоимости Bitcoin в пятницу курс начинает подниматься. Всего за последний час торговли курс вырос на 7% относительно доллара до $ 3,500 за монету.



В результате действий китайских регуляторов участники рынка начала продавать свои биткоины. А теперь трейдеры стремятся купить цифровые активы после того, как общая рыночная капитализация криптовалют оценивалась ниже $ 100 млрд. В результате ажиотажа, биткоин и другие криптовалюты снова растут в цене, а рыночная капитализация увеличилась более чем на $ 20 млрд всего за один час.

Во время написания новости курс валют на Coinmarketcap показывал, что цена на биткоин впервые начинает расти за последние 24 часа, несмотря на достижения 40-дневного минимума в $ 2,980 за монету в 12:00 UTC. Отскок произошел сразу после того, как цена Bitcoin достигла нижней отметки за месяц, а затем выросла на $ 600 за час.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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