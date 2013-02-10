Венесуэла прекращает реализовывать нефтяные фьючерсы за доллары

Пока весь мир инвестиций находится в самом настоящем шоке от того, что происходит на рынке криптовалют, после принятых решений правительством Китая, мало кто обратил внимание на то, что экспортёр нефти на мировые рынки под номером девять, речь идёт о Венесуэле, сообщил трейдерам о том, что прекращает продавать нефть и покупать нефтепродукты, используя долларовую систему платежей. В разосланных рекомендациях нефтетрейдерам говорится о том, чтобы они переходили в своих платежах на евро.
О том, что Венесуэла готова пойти на такие изменения в нефтяных контрактах заявлялось уже давно, но мало кто верил, что это может произойти в реальной жизни. Но процессы пошли по нарастающей, после заявления Китая о вводе нефтяных фьючерсов за юани, которые в свою очередь будут конвертироваться в физическое золото.
По материалам foxbusiness.com