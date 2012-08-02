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Японский Softbank хочет инвестировать $ 10 млрд в Uber

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Японский Softbank хочет инвестировать $ 10 млрд в Uber
В отчете The Wall Street Journal сообщается, что компания Softbank ведет переговоры с Uber о масштабных инвестициях в размере $ 10 млрд.



В случае успешной сделки, Softbank будет владеть 22% акций Uber. В отчете говорится, что инвестиционная компания хочет выкупить долю у перевозчика, а также часть акций у уже существующих инвесторов, которые желают получить деньги. По последним оценкам стоимость Uber оценивается в $ 69 млрд. Но, согласно WSJ, Softbank хочет убедить акционеров компании согласиться на одно условие — Uber оценивается в $ 50 млрд, а акции продаются со скидкой.

Переговоры проходят на фоне целого года споров и скандалов вокруг компании, которые завершились уходом генерального директора Тревиса Каланика в июне. В прошлом месяце Uber наняла Дара Хосрошахи, который займет пост генерального директора.

Странные изменения управляющей верхушки сопровождались ожесточенной борьбой между различными фракциями инсайдеров и инвесторов. Один из крупнейших инвесторов Uber, Banchmark Capital утверждал, что соучредитель компании обманным путем получил контроль над тремя местами в правлении. Иск одного инвестора также вызвал еще один конфликт с другим высокопоставленным инвестором.

Сделка с Softbank ознаменовало бы первое крупное событие с момента становления Хосрошахи у руля. Но переговоры начались еще до того, как новый генеральный директор был нанят на должность.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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