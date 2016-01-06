Так что же все-таки происходит в Китае с регулированием криптовалют?



Еще в июле 2017 года среди инвесторов поползли слухи. Некоторые правительственные чиновники Китая как бы случайно стали делать заявления о том, что в сфере криптовалют, а особенно ICO происходит полный беспредел, люди теряют деньги, что государству необходимо организовать тщательный контроль в сфере использования и распределения криптовалют. Агентство в сфере кибербезопасности Китая опубликовало сведения о том, что 10% средств, собранных во время ICO, проводимых в Китае было украдено хакерами, люди потеряли деньги, обратились в правительственные правоохранительные органы за защитой. Государство в ответ на многочисленные жалобы населения должно принять меры в сфере защиты прав потребителей и ужесточить контроль ICO.



Все эти сообщения и слухи вызывали скачки в курсах основных криптовалют, несколько сдерживая их рост. Тем не менее, не смотря даже на слухи практически все основные криптовалюты последние два месяца демонстрировали стремительный рост.



И вот 1 сентября Центробанк Китая заявил, что ужесточает регулирование ICO. Теперь на ICO могут выходить только те компании, которые уже имеют собственные наработки и разработки, которые им стабильно приносят рост достаточно продолжительное время, так чтобы инвесторы, покупающие токены могли приблизительно просчитать какую прибыль они будут получать, если купят токены. Чтобы получить разрешение на выход на ICO в Китае, компания должна предоставить в государственные органы налоговую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающую ее капитализацию и прибыль. Таким образом, государство установило жесткий контроль над всеми ICO, а за одно, обеспечило сохранность средств вкладчиков, которые покупают токены на ICO. Ведь компания у которой есть собственные прибыльные разработки и ведется вся бухгалтерская отчетность просто так не сбежит с деньгами инвесторов, кинув всех. Государство за этим будет следить.



Но это еще не все.



Решение, которое приняло Китайское Правительство имеет обратную силу, то есть распространяется на все прошедшие ICO. Таким образом, все ICO, которые раньше произошли в Китае, обязаны вернуть все деньги полученные на ICO инвесторам.



А вот тут возникли новые проблемы.



Дело в том, что токены проведенных ICO широко торгуются на китайских биржах. Несколько дней назад объявила о своем закрытии входящая в основную тройку китайских бирж - биржа BTCC. Дело в том, что на этой бирже крутилось больше всего токенов прошедших китайских ICO и руководству биржи ни чего не оставалось, как самостоятельно в добровольно - принудительном порядке закрыться. Так как руководство биржи посчитало, что самостоятельно оно не сможет выполнить требование Центробанка Китая по возврату всех средств вкладчикам, которые купили токены прошедших ICO.



Сегодня руководство двух крупнейших криптовалютных бирж Китая, входящих в большую тройку - OKCoin и Huobi встречалось с представителями Центробанка Китая. По результатам этого совещания принято решение о закрытии этих бирж в октябре.



При этом сами чиновники Центробанка Китая заявляют, что они не запрещают криптовалюты и ICO, а просто вводят жесткие ограничения на их использование и жесточайший контроль государства. Все это делается в рамках защиты прав потребителей, чтобы пресечь злоупотребления со стороны мошенников, ворующих деньги инвесторов.



К чему это приведет?



Не смотря на достаточно сложную ситуацию многие аналитики относятся к возникшей проблеме весьма оптимистично. Они исходят из принципа: "Свято место пусто не бывает". Сейчас сложилась в мире такая ситуация, что криптовалюты не сможет остановить ни одно государство в мире, пусть даже вторая мировая экономика. К тому же вторая мировая экономика в отношении криптовалют выбрало точно такую же позицию, как и первая мировая экономика - США. А США этой позиции придерживаются стабильно с 2012 года. Но даже тогда в 2012 году позиция США в отношении криптовалют не смогла их уничтожить, а криптовалюты были очень слабы. А США - экономика номер один. Если экономика номер один в мире не смогла уничтожить криптовалюты в 2012 году, то экономика номер два в мире и подавно не сможет это сделать в 2017 году, когда криптовалюты уже набрали огромную популярность и их уже ничего не сможет остановить.



К тому же сами китайские чиновники говорят: Вы нас не правильно поняли. Мы не хотим запретить криптовалюты и ICO. Мы их хотим жестко регулировать.



Государственный долг Китая - 300% от ВВП. Китай в долгах, как в шелках. Эксперты говорят, что это очень опасно. Для сравнения государственный долг США всего лишь чуть больше 100% от ВВП, а России - 20% от ВВП.



Китаю очень нужны деньги. А криптовалюты это огромные суммы, которые проходят вне казны государства. Это доходы населения, которые уходят от налогообложения. И как долго будет это терпеть государство? Китай дал свободу своим гражданам в сфере криптовалют, они ее почувствовали и широко применили. Почувствовали вкус доходов. Но с государством всегда надо делиться. И сейчас Правительство Китая об этом намекнуло своим гражданам. При этом сами китайские чиновники говорят. Мы не хотим запретить. Мы хотим поставить под контроль. Ведь с государством всегда надо делиться.



------------------------

Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59bbdbaed75b5 Не так давно Китай использовал достаточно либеральную политику в сфере криптовалют. Все это привело к тому, что популярность криптовалют в Китае достаточно быстро росла, многие граждане активно пользовались криптовалитами и зарабатывали на них деньги. Также в Китае развивались мощные майнинговые шахты, да и биржи Китая не оставались без работы.Еще в июле 2017 года среди инвесторов поползли слухи. Некоторые правительственные чиновники Китая как бы случайно стали делать заявления о том, что в сфере криптовалют, а особенно ICO происходит полный беспредел, люди теряют деньги, что государству необходимо организовать тщательный контроль в сфере использования и распределения криптовалют. Агентство в сфере кибербезопасности Китая опубликовало сведения о том, что 10% средств, собранных во время ICO, проводимых в Китае было украдено хакерами, люди потеряли деньги, обратились в правительственные правоохранительные органы за защитой. Государство в ответ на многочисленные жалобы населения должно принять меры в сфере защиты прав потребителей и ужесточить контроль ICO.Все эти сообщения и слухи вызывали скачки в курсах основных криптовалют, несколько сдерживая их рост. Тем не менее, не смотря даже на слухи практически все основные криптовалюты последние два месяца демонстрировали стремительный рост.И вот 1 сентября Центробанк Китая заявил, что ужесточает регулирование ICO. Теперь на ICO могут выходить только те компании, которые уже имеют собственные наработки и разработки, которые им стабильно приносят рост достаточно продолжительное время, так чтобы инвесторы, покупающие токены могли приблизительно просчитать какую прибыль они будут получать, если купят токены. Чтобы получить разрешение на выход на ICO в Китае, компания должна предоставить в государственные органы налоговую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающую ее капитализацию и прибыль. Таким образом, государство установило жесткий контроль над всеми ICO, а за одно, обеспечило сохранность средств вкладчиков, которые покупают токены на ICO. Ведь компания у которой есть собственные прибыльные разработки и ведется вся бухгалтерская отчетность просто так не сбежит с деньгами инвесторов, кинув всех. Государство за этим будет следить.Но это еще не все.Решение, которое приняло Китайское Правительство имеет обратную силу, то есть распространяется на все прошедшие ICO. Таким образом, все ICO, которые раньше произошли в Китае, обязаны вернуть все деньги полученные на ICO инвесторам.А вот тут возникли новые проблемы.Дело в том, что токены проведенных ICO широко торгуются на китайских биржах. Несколько дней назад объявила о своем закрытии входящая в основную тройку китайских бирж - биржа BTCC. Дело в том, что на этой бирже крутилось больше всего токенов прошедших китайских ICO и руководству биржи ни чего не оставалось, как самостоятельно в добровольно - принудительном порядке закрыться. Так как руководство биржи посчитало, что самостоятельно оно не сможет выполнить требование Центробанка Китая по возврату всех средств вкладчикам, которые купили токены прошедших ICO.Сегодня руководство двух крупнейших криптовалютных бирж Китая, входящих в большую тройку - OKCoin и Huobi встречалось с представителями Центробанка Китая. По результатам этого совещания принято решение о закрытии этих бирж в октябре.При этом сами чиновники Центробанка Китая заявляют, что они не запрещают криптовалюты и ICO, а просто вводят жесткие ограничения на их использование и жесточайший контроль государства. Все это делается в рамках защиты прав потребителей, чтобы пресечь злоупотребления со стороны мошенников, ворующих деньги инвесторов.Не смотря на достаточно сложную ситуацию многие аналитики относятся к возникшей проблеме весьма оптимистично. Они исходят из принципа: "Свято место пусто не бывает". Сейчас сложилась в мире такая ситуация, что криптовалюты не сможет остановить ни одно государство в мире, пусть даже вторая мировая экономика. К тому же вторая мировая экономика в отношении криптовалют выбрало точно такую же позицию, как и первая мировая экономика - США. А США этой позиции придерживаются стабильно с 2012 года. Но даже тогда в 2012 году позиция США в отношении криптовалют не смогла их уничтожить, а криптовалюты были очень слабы. А США - экономика номер один. Если экономика номер один в мире не смогла уничтожить криптовалюты в 2012 году, то экономика номер два в мире и подавно не сможет это сделать в 2017 году, когда криптовалюты уже набрали огромную популярность и их уже ничего не сможет остановить.К тому же сами китайские чиновники говорят: Вы нас не правильно поняли. Мы не хотим запретить криптовалюты и ICO. Мы их хотим жестко регулировать.------------------------Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам

Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.

__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:22 .