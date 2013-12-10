Сервис для продвижения ВКонтакте - AdSpoier

Маркетологи, SMMщики и администраторы групп не раз сталкиваются с рекламными размещениями в пабликах. Раньше приходилось сидеть с калькулятором и высчитывать цену за подписчика (CPA), вручную пересекать их, чтобы узнать количество подписок.
AdSpoiler
— сервис, который автоматически собирает и рассчитывает эффективность рекламных размещений в группах ВК. Он анализирует рекламу во ВКонтакте, отслеживает рекламные публикации в 23 000 группах и показывает эффективность их размещения.
Сервис считает количество просмотров и подписок с каждой рекламной публикации. Он рассчитывает стоимость одного подписчика, определяет пол, возраст, географию подписавшихся и другое.
Основные возможности сервиса:
• Показывает количество подписок с каждого рекламного поста;
• Анализирует аудиторию групп (активность, пол, возраст, гео);
• Отслеживает эффективность рекламных креативов конкурентов;
• Отслеживает актуальные тренды;
• Прогнозирует эффективность рекламного поста на любой площадке;
• Показывает лучшее время для публикации рекламы;
• Предоставляет список ID пользователей для таргетинговой рекламы.
Тарифы и стоимость
Перед покупкой тарифов сервис предлагает ознакомительный премиум-доступ на 24 часа. После его окончания можно приобрести следующие тарифы:
• Базовый. Просмотр продвижения, статистики и рекламы только в своих группах.
• Премиум. Доступ ко всему функционалу: просмотр рекламных площадок, продвижения конкурентов, лучших рекламных постов, выгрузка ID подписчиков для ретаргетинга и другое;
• Бизнес. Возможность подключить неограниченное количество доступов и скрыть продвижение группы.
Цена за тариф зависит от срока подписки. Чем больше срок, тем ниже цена. Например, Премиум на год обойдётся в два раза дешевле, чем его раздельная покупка на 12 месяцев.
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