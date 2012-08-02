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Удар по Uber: Alphabet планирует инвестировать $ 1 млрд в Lyft

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Удар по Uber: Alphabet планирует инвестировать $ 1 млрд в Lyft
Согласно опубликованным отчетам, компания Alphabet ведет переговоры о потенциальной инвестиции $ 1 млрд в Lyft. По словам новостного сайта Axios, в переговорах участвуют высшие руководящие чины компании. Как сообщает Bloomberg, инвестиции могут поступить либо из Google или от CapitalG, дочернего подразделения Alphabet.



Представители обеих компаний отказались дать комментарии касательно потенциальной сделки.

Уже всем известно, что Google и Lyft имеет хорошие связи друг с другом. Дочерняя компания Alphabet по производству беспилотных систем вождения Waymo уже подписала соглашение с Lyft о сотрудничестве в области автономного транспорта. А в июле Lyft заявила о создании подразделения автономных автомобилей, которое будет находиться в Пало-Альто, штат Калифорния. Тогда же появилась информация, что Waymo будет числиться среди числа партнеров Lyft, работающих над совместным проектом.

А в прошлом году Lyft заявила о планах своей работы и стремлении к тому, чтобы через пять лет практически все поездки обслуживались беспилотными транспортными средствами. Инвестиции от Google должны помочь компании приблизиться к своей цели и получить преимущество перед соперником Uber.

Изначально Google была ранним инвестором в Uber, но сейчас компании жестко судятся из-за обвинений в краже коммерческих тайн.

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