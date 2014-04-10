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AliExpress, Amazon и eBay могут обложить налогом в России

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Старый Сегодня, 17:56
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AliExpress, Amazon и eBay могут обложить налогом в России
В случае неуплаты сайты ритейлеров будут заблокированы через Роскомнадзор.



В правительстве обсуждают идею начать блокировать сайты иностранных онлайн-ритейлеров, в число которых входят такие популярные компании, как AliExpress, Amazon и eBay, если те откажутся платить НДС по принципу "налога на Google". Представители зарубежных интернет-площадок уверены, что такие меры заставят продавцов покинуть российский рынок.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 крупных российских ритейлеров (Ozon.ru, Lamoda, "М.Видео" и другие), попросила ввести налог для своих иностранных конкурентов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, АКИТ разработала проект поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации", которые лишат зарубежные интернет-магазины преимущества в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.

Авторы проекта предлагают ввести механизм НДС-регистрации иностранных компаний по аналогии с вступившим в силу 1 января 2017 года так называемым "налогом на Google". Однако исчислять его будут упрощенным методом — не 18% НДС, а 15,25% от конечной цены товара.

В случае неуплаты Федеральная налоговая служба сможет направлять ритейлеру требование о блокировке его сайта. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца.

По мнению гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, предлагаемое АКИТ нововведение существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну - продавец на eBay просто поставит галочку, что не доставляет в Россию.

В свою очередь президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов замечает, что регистрация плательщиков в ФНС будет фактически невозможна. "Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию", – считает он.

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Последний раз редактировалось Aliaksandre; Сегодня в 18:00.
Aliaksandre вне форума  
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