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Рыночная суматоха подтолкнула капитализацию криптовалютнго рынка ниже $100 млрд.

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Рыночная суматоха подтолкнула капитализацию криптовалютнго рынка ниже $100 млрд.

Общая стоимость всех криптовалют упала ниже 100 миллиардов долларов на фоне новых событий в Китае.

Согласно данным CoinMarketCap, цифра упала до 98,95 млрд. долларов, по сравнению со 179 млрд. долларов всего две недели назад - это падение на 47,7%. Данная потеря была вызвана широким снижением уровня продаж топ-10 крупнейших криптовалют, причем наиболее пострадавшими в этом списке стали ethereum classic, litecoin и bitcoin cash. На каждом из этих рынков наблюдается спад, превышающий 15% за 24 часа.

Конечно, большинство обеспокоены состоянием bitcoin и новости здесь не очень хорошие.

Выйдя на впечатляющий рекордный максимум в 5013 долларов 1 сентября, цены с тех пор продолжают снижаться на фоне вероятной фиксации прибыли трейдерами, а в последнее время на новостях о запрете криптовалютных бирж Народным банком Китая и другими органами в стране.

Уже две китайские биржи, BTCC и ViaBTC, объявили, что они закрываются на этой неделе в соответствии с требованием властей, а новый документ, обнародованный сегодня утром, предполагает, что все другие биржи в стране должны будут последовать этому примеру.

Поскольку Китай является крупнейшей площадкой для торговли bitcoin во всем мире, это оказывает сильное влияние на цены, и сегодня наблюдается пятинедельный минимум в 2951 доллар.

По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация bitcoin также снизилась и сейчас она составляет примерно 53 млрд. долларов.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
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