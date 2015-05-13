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Bitstamp добавит Bitcoin Cash уже в конце сентября

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Bitstamp добавит Bitcoin Cash уже в конце сентября

Оказалось, что Bitcoin Cash имеет довольно устойчивую экосистему, как показали последние дни. Хотя немногие люди дали ему шанс на борьбу, в конечном счете все обернулось не так плачевно. Большая поддержка биржами, позволило улучшить общую ликвидность. Bitstamp разместил обновление по отношению к Bitcoin Cash.

Биржа планирует включить торговые пары Bitcoin Cash уже к концу сентября 2017 года. Интересное решение компании, несмотря на то, что они реализация BCH длилась более месяца. С хардфорком биткоина, которое произошло в августе, пользователям Bitstamp пришлось ждать два полных месяца, прежде чем они получат свои маркеры. Это довольно-таки продолжительное время. С другой стороны компания порекомендовала пользователям снимать биткоин с биржи, если они хотят получить быстрый доступ к BCH. Большинство людей, похоже, уже сделали это.
Bitstamp завершает работу над интеграцией Bitcoin Cash

Bitstamp нацелен на предоставление гарантии целостности BCH пользователей. С большой неопределенностью в отношении BCH в течение первых нескольких недель, биржи не осуществляли поддержку криптовалюты. Теперь, когда все стабилизировалось, Bitstamp добавляет BCH. Каждый, кто сберег BCH на бирже во время хардфорка, будут получить свои BCH через несколько недель. В настоящее время нет официальной даты, кроме "конец сентября 2017".

Большинство других криптобирж уже выдавали своим клиентам BCH. Некоторые компании даже делали это во время хардфорка. Это демонстрирует, что каждая биржа работает по-разному.

В настоящее время Bitcoin Cash достаточно хорошо держится. Было бы интересно узнать, не изменит ли Bitstamp список. Компания планирует представить BCH торговлю на нескольких различных рынках. Поддержка рынка BCH / BTC имеет большой смысл. Кроме того, они также откроют торговые пары в долларах США и евро в ближайшем будущем. Это должно обеспечить достаточную ликвидность для BCH. Будет интересно узнать, может ли Bitstamp тать крупным рынком для BCH.


Перевод специально для MMGP.RU

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