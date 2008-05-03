Курс Биткойна упал на фоне запрета криптовалютных бирж в Китае

Цены на биткойн упали после полуофициального и основанного на слухах запрета на криптовалютные биржи в Китае. Это также оказало сильное влияние на Эфириум и Dash, которые упали к доллару США (хотя по отношению к BTC эти валюты находятся во флэте). Из-за большого влияния этой новости на рынок криптовалют, в этом обзоре мы рассмотрим BTC вместо Dash.
Цены на биткойн рухнули после новости о запрете криптовалютных бирж в Китае
За последние несколько дней цены на Bitcoin резко упали из-за медленно распространяющихся (_https://blog.fxopen.ru/bitcoin-v-ozhidanii-resheniya-kitaya/)слухов о запрете криптобирж в Китае. Первой объявила о закрытии популярная китайская внебиржевая торговая площадка Bitkan. Затем о закрытии (_https://twitter.com/YourBTCC/status/908285586368167936) объявила BTC China – одна из трех крупнейших китайских бирж. И, наконец, сегодня OKEX, фьючерсная платформа под управлением OKCoin, _https://www.okcoin.com/t-496.html объявила, что их новые фьючерсы будут основываться на 100% ценовом индексе в долларах США, а не на предыдущем соотношении 50/50 CNY/USD. Небольшая торговая платформа VIABTC также (_https://www.cryptocoinsnews.com/chinese-bitcoin-exchange-viabtc-will-shutdown-amid-crackdown/) сообщила о своем закрытии.
Пока регулирующие органы не сделали официальных заявлений, сейчас складывается впечатление, что все криптообменные биржи в стране будут вынуждены закрыться. На данный момент неясно, насколько далеко все зайдет. Первоначальные отчеты WSJ и Caixin предполагали, что внебиржевая торговля не будет затронута, но после закрытия Bitkan этот вид деятельности также остается под вопросом.
Цены на BTC сегодня упали до минимума в $3 051: за три дня падение превысило 26% и составило 38% с момента достижения абсолютного максимума в $4 960. Как отмечалось в нашей предыдущей статье, пробой уровня 3 930 долларов открыл ворота для медвежьего рынка BTC/USD. Сильную поддержку по пути вниз можно найти на уровне круглой фигуры в $3 000, за которой следуют более слабые уровни: $2 892, $2 597 и $2 500. На недельных и месячных графиках биткойн все еще находится в восходящем тренде.
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