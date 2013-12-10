VK MANAGER-Программа для продвижения Вконтакте

VK MANAGER-Программа для продвижения VK
Программа уже более двух лет занимающая лидирующие позиции на рынке продвижения В контакте. Имеет множество инструментов для пиара страничек ВК. В программе собрано множество парсеров для поиска целевой аудитории (ЦА) такие как: парсер по лайкам и репостам; парсер друзей; по url вконтакте и др. Обладает уникальными инструментами для работы с новыми друзьями: Автоответчик, приветствие новых друзей, переписка с нескольких аккаунтов и т.п. Работает с прoкси,поддерживает антигейт, обходит рукапчу, работа сразу с несколькими проектами.
Скачать можно на сайте:vkmanager.ru
Функционал программы:
1)Поиск целевой аудитории (ЦА):
Парсинг друзей по списку (с фильтрами);
Парсинг по лайкам и репостам;
Парсинг страниц по url-вконтакте;
Парсинг групп по url;
Множество фильтров для отбора;
Инструменты для рабты с базой пользователей.
2)Лайкинг и Комментарии:
лайки аватарок по списку;
Лайки на записи пользователей;
Лайки по комментариям в группах (Новое!);
Репосты записей c автоудалением;
Черный список пройденных;
Настройка интервала отправки.
3)Автоответчик:
В режиме "онлайн" отвечает на сообщения;
Настраиваемые ключевые слова;
Настраиваемость количества ответов;
Ответ добавившимся в друзья;
Возможность принимать/отклонять заявки;
Создание и ведение груповых диалогов (в разработке).
4)Другие возможности:
Поддержка антикапчи (антигейт);
Игнор-лист (запоминает тех, кому ставился лайк/коммент);
Переписка с нескольких аккаунтов одновременно;
Система антибана;
Возможность работы с несколькими проектами;
Автосохранение всех настроек.
Видео обзор:
ScrinShot программы: