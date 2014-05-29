Биткоин вырос на $400 за минуту после сообщения об отсрочке для Huobi и OKcoin

В последних новостях из Китая есть "ложка меда", все биржи должны быть закрыты к 30 сентября, но Huobi и OKcoin получат дополнительный месяц.
Согласно Caixin (местное издание), отсутствие у двух бирж связей с ICO было одним из факторов, почему биржам позволено закрыться позже, чем другим.
"Поскольку две платформы имеют большое количество пользователей и не выполняли операции, связанные с ICO, Huobi и Okcoin получили месячную отсрочку до конца октября для закрытия", - говорится в документе.
Неустойчивый рынок мгновенно отреагировал на новости, курс Биткоина поднялся с $2972 на $400 за минуту. Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что это способ для китайских регуляторов продлить манипуляции с рынком.
Перевод специально для mmgp.ru