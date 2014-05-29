Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,606 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин вырос на $400 за минуту после сообщения об отсрочке для Huobi и OKcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:33
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,826
Благодарностей: 186
УГ: 12
КП: 0.162
подарки
Биткоин вырос на $400 за минуту после сообщения об отсрочке для Huobi и OKcoin

В последних новостях из Китая есть "ложка меда", все биржи должны быть закрыты к 30 сентября, но Huobi и OKcoin получат дополнительный месяц.

Согласно Caixin (местное издание), отсутствие у двух бирж связей с ICO было одним из факторов, почему биржам позволено закрыться позже, чем другим.


"Поскольку две платформы имеют большое количество пользователей и не выполняли операции, связанные с ICO, Huobi и Okcoin получили месячную отсрочку до конца октября для закрытия", - говорится в документе.

Неустойчивый рынок мгновенно отреагировал на новости, курс Биткоина поднялся с $2972 на $400 за минуту. Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что это способ для китайских регуляторов продлить манипуляции с рынком.




Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Криптобиржи Huobi и OKCoin прокручивают деньги пользователей в хайпах ELENA BAR Горячие новости 1 26.08.2017 19:14
OKCoin и Huobi обвиняются в использовании средств пользователей для участия в HYIP pilot10 Новости криптовалют 0 23.08.2017 12:13
Криптобиржи Huobi и OKCoin добавили Bitcoin Cash после взлета его курса ELENA BAR Новости криптовалют 0 22.08.2017 18:18
OKCoin и Huobi возобновили вывод Биткойнов в Китае Alex077 Новости криптовалют 0 01.06.2017 21:45
OKCoin и Huobi обсудили ситуацию с биткойном в Китае Roman101 Новости криптовалют 0 29.05.2014 02:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
PlaySight привлекла $11 млн от Verizon Ventures и легенды гольфа Грега Нормана
От Jeff Jeff в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tarasgladkyi
Видео: Amazon презентовал 3D смартфон Fire Phone c пятью камерами
От tarasgladkyi в разделе «Бизнес в интернете»
Аватар tigr
История о Aston Martin Джеймса Бонда
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vlastelin
www.moneylinebets.cn - страховка до 120% или возврат рефских
От vlastelin в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Ma18:2493 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар all-hyips
Forex Team - forexteam.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,606
Тем
489,084
Сообщений
12,176,277

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram