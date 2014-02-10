На очередном фишинге ICO украдены эфиры на 100 000 долларов

Популярность ICO не дает покоя многочисленным мошенникам, которые крутятся в этой сфере.
По данным китайского издания в сфере кибербезопасности 10% всех средств, собранных на ICO, проводимых в Китае, были украдены мошенниками. Проекты, проводящие ICO в результате закрылись, люди потеряли деньги и побежали жаловаться в правоохранительные органы Китая.
Именно защитой прав потребителя и объяснят Правительство Китая столь строгое ограничение и контроль на проведение ICO, которое фактически попахивает запретом.
Но как вы понимаете деньги при проведении ICO теряют не только китайцы.
Вот еще один конкретный пример мошенничества.
Аферист заходил в группы Slack, посвященные проведению различных ICO и под видом создателя и разработчика ICO предлагал пользователям купить токены "по сходной цене", предлагая различные очень привлекательные скидки и выгодные условия. Платить за токены нужно было на специальные созданные им счета, которые не имели никакого отношения к ICO.
Условия были настолько притягательными, а мошенник действовал настолько правдоподобно, что люди в погоне за быстрой прибылью соглашались купить токены за дешево и отправляли деньги на счета мошенника. В итоге, мошенник обогатился на 100 000 долларов. Это только та сумма, которую смогли доказать.
Возникает правомерный вопрос. А как сами создатели ICO позволили не понять кому от их имени хозяйничать с их группой на канале Slack? и под видом администрации проекта привлекать деньги пользователей. Получается никто из создателей проектов не следил за тем, что происходит с их сообществом. Не было модераторов на канале. А мошенник отсутствие контроля заметил и воспользовался этой ошибкой. В итоге, загубив репутацию ICO и самого проекта.
Чтобы привлечь к ICO как можно больше пользователей и инвесторов, многие проекты проводят в социальных сетях и на каналах широкие баунти кампании. При этом они не отслеживают те сообщения, которые печатают пользователи. Вернее из-за массивных баунти компаний сообщений так много, что мошенник может легко затеряться в баунти компании и долго действовать не замеченным.
Будьте предельно осторожны, господа инвесторы и не попадайтесь в сети, расставленные мошенниками.
Специально для mmgp.ru
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