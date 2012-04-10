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Китайские криптобиржи получили официальный документ и план по закрытию своих площадок

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Китайские криптобиржи получили официальный документ и план по закрытию своих площадок



Китайские криптобиржи получили официальный документ и план
по закрытию своих площадок.



Китайские криптовалютные биржи получили инструкции о том, что они должны будут добровольно уведомить своих клиентов о закрытии своих площадок до полуночи 15 сентября и получили конкретный план действий.

Согласно как просочившимся документам, так и заявлениям местных крипто-инвесторов пожелавших не афишировать свои имена, регуляторы Китая теперь выпустили конкретные инструкции для китайских криптобирж, согласно которым они обязаны действовать при закрытии.

Документ, просочившийся в китайские социальные сети, переведенный ниже, перечисляет ряд шагов, которые должны пройти криптобиржи во время этого закрытия.

В документе указывается, как биржи должны будут координировать свои действия с местными регуляторами и указано, как они должны передавать им информацию о клиентах и банковских связях.

Ранее уже две китайские криптобиржи - BTCC и ViaBTC - объявили о своем закрытии, ссылаясь на нормативное заявление властей 5 сентября.

Хотя не все китайские биржи официально заявили, что они будут закрыты. Исполнительный директор одной из таких бирж заявил, что сделает это объявление позже.

Две из трех крупнейших криптобирж входящих в "большую тройку" Huobi и OKCoin встретились сегодня с регуляторами, и ожидается, что они планируют объявить о своем закрытии в течение нескольких часов.

Представители Huobi и OKCoin отказались от комментариев.



Полный переведенный документ гласит:

1. До 20 сентября 18:00 на биржах должен быть составлен подробный безрисковый клиринговый план, который затем необходимо отправить в представительство регулятора. Биржи должны урегулировать свои долговые обязательства должным образом и гарантировать сохранность средств клиентов.

2. До 20 сентября 18:00 биржи определяют банковский счет, который будет использоваться для внесения средств пользователей. Все остальные счета в банках и других финансовых организациях и платежных систем должны быть аннулированы и доведены до сведения Департамента управления бизнесом Народного банка Китая.

3. До полночи 15 сентября, биржи публикуют объявления о закрытии и публикуют график остановки торговлю всеми криптовалютами. Регистрация новых пользователей должна быть немедленно прекращена после объявления.

4. Акционеры, контролеры, руководители, основной финансовый и технический персонал бирж в полной мере сотрудничают с властями во время клиринга, не покидая Пекин.

5. Биржа должна ежедневно сообщать о своих действиях местным органам власти до завершения клиринга.

6. Биржи должны сохранить все данные о торговле и немедленно отправлять их местным органам на DVD.

Документ подписан: офис ведущей группы Пекинских финансовых рисков, 15 сентября 2017 года.


Перевод специально для форума MMGP.

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