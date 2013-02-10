Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,591 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Власти Китая официально приказали остановить торги по криптовалютам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:03
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,817
Благодарностей: 690
УГ: 25
КП: 0.148
подарки
Власти Китая официально приказали остановить торги по криптовалютам
Вот и подтвердились на официальном уровне циркулировавшие с начала текущей недели слухи о том, что власти Китая полностью закрывают любые операции с криптовалютами на своей территории.

Из заявления правительства можно выделить следующие моменты:

1. Всем биржам, которые занимаются торгами криптовалют приказано предоставить планы по закрытию своих обязательств перед клиентами до 20 числа текущего месяца.
2. До 20 числа текущего месяца определиться с банковскими счетами, куда требуется перевести остатки средств частных инвесторов. Если конечно останется что выводить.
3. До полуночи текущего дня остановить все торги по криптовалютам в Китае.

Итогом стал повальный обвал по Биткоину, до 40 процентов от пикового значения, которое было зафиксировано в начале текущего месяца.



Но дикий обвал наблюдается не только по Биткоину, но и по-другому криптомусору, гордый именуемый своими создателями, как валюта новой, цифровой эры.



По материалам coindesk.com и zerohedge.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Сказали спасибо:
Tekumze (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:16
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Лимиты доверия
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Власти Китая официально приказали остановить торги по криптовалютам
Спасибо за сообщение, вот где собаке порылась оказывается. Этот грандиозный обвал лишний раз показывает значительную уязвимость крипты от действий отдельных государств. Япония приняла к использованию, Китай запретил использовать. После того как амеры хлопнули биржу BTC-e стало очень тревожно за крипту. Многие уже не представляют своего существования без крипты и движухи вокруг
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Tekumze на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Одна из крупнейших бирж Китая BTCC остановит торги к концу месяца forfor Горячие новости криптовалют 0 Вчера 15:48
Bloomberg подтверждает планы властей Китая запретить торги на криптовалютных биржах OPLOTT Горячие новости криптовалют 0 11.09.2017 12:07
Власти США и Китая наносят удар по биткоину Ratatara Новости криптовалют 2 30.03.2017 14:27
Власти Китая официально признали МММ Сергея Мавроди незаконным предприятием MR-Donald Новости в мире финансов и инвестиций 17 25.01.2016 07:32
Власти Египта официально утвердили запуск судоходства на новом Суэцком канале Андреслав Политика и экономика 0 07.08.2015 09:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Конкурс "Заработал? - Потрать!"
От nlobp в разделе «Покупки в интернете»
Аватар tanrad
Торговля на сильных новостях
От tanrad в разделе «Торговые стратегии»
Аватар clipman77
Блокчейн-платформа Waves объявила о партнерстве с BioViva
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Smirnov Nikolay
Какой у вас уровень КП (Коэффициент Полезности)
От Smirnov Nikolay в разделе «Курилка»
Аватар monhyip
vip-invest.co - Vip-invest
От monhyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Прекрасные Гавайи хотят стать центром в мире бионического глаза
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,591
Тем
489,068
Сообщений
12,175,894

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram