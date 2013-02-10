Власти Китая официально приказали остановить торги по криптовалютам

Вот и подтвердились на официальном уровне циркулировавшие с начала текущей недели слухи о том, что власти Китая полностью закрывают любые операции с криптовалютами на своей территории.
Из заявления правительства можно выделить следующие моменты:
1. Всем биржам, которые занимаются торгами криптовалют приказано предоставить планы по закрытию своих обязательств перед клиентами до 20 числа текущего месяца.
2. До 20 числа текущего месяца определиться с банковскими счетами, куда требуется перевести остатки средств частных инвесторов. Если конечно останется что выводить.
3. До полуночи текущего дня остановить все торги по криптовалютам в Китае.
Итогом стал повальный обвал по Биткоину, до 40 процентов от пикового значения, которое было зафиксировано в начале текущего месяца.
Но дикий обвал наблюдается не только по Биткоину, но и по-другому криптомусору, гордый именуемый своими создателями, как валюта новой, цифровой эры.
По материалам coindesk.com
и zerohedge.com