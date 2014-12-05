Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,591 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Криптобиржа ViaBTC из Китая заявила о прекращении своей деятельности

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:03
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,086
Благодарностей: 3,079
УГ: 59
КП: 0.510
подарки
Криптобиржа ViaBTC из Китая заявила о прекращении своей деятельности


С 30 сентября криптобиржа ViaBTC прекращает свое функционирование

Руководство ViaBTC приняло такое решение по официальным требованиям НБК в котором указан запрет на организацию токенсейлов (ICO). Так же слухи распространились и о возможном запрете деятельности криптовалютных бирж на территории Китая. Исходя из этого сотрудники ViaBTC в твиттере сообщили своим подписчикам о закрытии своей деятельности 30 сентября.

В то же время компания ViaBTC продолжит работу по предоставлению ресурсов для облачного майнинга, а так же функционированию пула. Сам сайт viabtc.com будет недоступен с китайских ip с 30 сентября. В ближайшие две недели все пользователи получат свои средства на личные кошельки.
За 5 дней до закрытия будет прекращена регистрация и пополнения депозитов на платформе viabtc.com.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
запрет, китай, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайская криптобиржа убирают ICO токены с торгов на своей платформе BiziAlen Горячие новости криптовалют 0 06.09.2017 13:45
Компания Pearl Automation стоимостью $ 50 млн объявила о прекращении своей работы Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.06.2017 16:07
SaveMoneyCutCarbon привлекла £2.2 млн для расширения своей деятельности Jeff Jeff Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2017 08:15
Как фрилансеру все успевать по дому без ущерба для своей деятельности? Александра 81 Фриланс: общий форум 305 12.05.2017 16:46
Компания MMCIS официально заявила о прекращении работы Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 116 05.12.2014 21:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Room
Какие меры применят к должникам в 2016 году?
От Room в разделе «Банковский форум»
Аватар Мониторинг Хайпов
Захвативший банк «Западный» в Белгороде задержан
От Мониторинг Хайпов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Annett
Россия стала конкурентоспособнее США благодаря падению рубля
От Annett в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
KIF-Investments - www.kif-investments.info
От besic в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Forexmoneyunlimited-forexmoneyunlimited.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Заработок BTC на вводе SolveMedia капчи
От Sovetnik24 в разделе «Заработок Криптовалют»
.     
Пользователей
422,591
Тем
489,068
Сообщений
12,175,894

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram