Криптобиржа ViaBTC из Китая заявила о прекращении своей деятельности

С 30 сентября криптобиржа ViaBTC прекращает свое функционирование
Руководство ViaBTC приняло такое решение по официальным требованиям НБК в котором указан запрет на организацию токенсейлов (ICO). Так же слухи распространились и о возможном запрете деятельности криптовалютных бирж на территории Китая. Исходя из этого сотрудники ViaBTC в твиттере сообщили своим подписчикам о закрытии своей деятельности 30 сентября.
В то же время компания ViaBTC продолжит работу по предоставлению ресурсов для облачного майнинга, а так же функционированию пула. Сам сайт viabtc.com будет недоступен с китайских ip с 30 сентября. В ближайшие две недели все пользователи получат свои средства на личные кошельки.
За 5 дней до закрытия будет прекращена регистрация и пополнения депозитов на платформе viabtc.com.
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По материалам forklog.com