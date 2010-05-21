Money Bag - money-bag.pro

Я не админ или владелец проекта
Дата старта 05.09.2017
Описание:
"Money-Bag" ltd финансовая организация работающая с ведущими мировыми трейдинговыми организациями, поставляя им самую актуальную финансовую аналитику и сводки ведущих корпораций, с капитализацией более 750млн долларов. Профессиональные специалисты по всему миру собирают информацию и анализируют всевозможные факторы, которые повлияют на цены акций компаний, а так же на валютные пары. Многие наши сотрудники работают в дистанционном режиме, так как мировые биржи открываются в разные времена, а каждая минута очень важна в этой сфере.
Наши клиенты это, лица, которые в соответствии с законом имеют право предоставлять финансовые услуги на территории РФ; лица, осуществляющие деятельность по оказанию посреднических услуг на рынках финансовых услуг; объединение финансовых учреждений, которые включены в реестр саморегулируемых организаций; потребители финансовых услуг. Законами по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг могут определяться другие участники рынков финансовых услуг.
Недавно на заседании старших партнеров (управляющий аппарат организации) "Money-Bag" было принято решение перейти на онлайн платформу, для увеличения активов для работы на бирже, используя свой многолетний опыт фундаментального и технического анализа для достижения лучшего результата.
Раздел управления рисками позволит нам управлять всевозможными рисками, тем самым диверсифицируя все депозиты и открытые позиции.Мы используем новейщие методы и техническое оборудование для удачной работы.
Добро пожаловать в клуб победителей !
Тарифные планы:
Мин. вклад: 20 руб
Макс. вклад: 150к руб
Мин. выплата: 1 рубль
Выплаты: ручные
Плат. системы: Payeer
Реф. программа: 5%
Доход: от 7% в день
Достаточно неплохой проект. Платит!
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