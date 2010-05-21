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Money Bag - money-bag.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:56
#1
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 116
Благодарностей: 12
УГ: 4
КП: 0.118
Money Bag - money-bag.pro
Я не админ или владелец проекта

Дата старта 05.09.2017

Описание: "Money-Bag" ltd финансовая организация работающая с ведущими мировыми трейдинговыми организациями, поставляя им самую актуальную финансовую аналитику и сводки ведущих корпораций, с капитализацией более 750млн долларов. Профессиональные специалисты по всему миру собирают информацию и анализируют всевозможные факторы, которые повлияют на цены акций компаний, а так же на валютные пары. Многие наши сотрудники работают в дистанционном режиме, так как мировые биржи открываются в разные времена, а каждая минута очень важна в этой сфере.

Наши клиенты это, лица, которые в соответствии с законом имеют право предоставлять финансовые услуги на территории РФ; лица, осуществляющие деятельность по оказанию посреднических услуг на рынках финансовых услуг; объединение финансовых учреждений, которые включены в реестр саморегулируемых организаций; потребители финансовых услуг. Законами по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг могут определяться другие участники рынков финансовых услуг.

Недавно на заседании старших партнеров (управляющий аппарат организации) "Money-Bag" было принято решение перейти на онлайн платформу, для увеличения активов для работы на бирже, используя свой многолетний опыт фундаментального и технического анализа для достижения лучшего результата.

Раздел управления рисками позволит нам управлять всевозможными рисками, тем самым диверсифицируя все депозиты и открытые позиции.Мы используем новейщие методы и техническое оборудование для удачной работы.

Добро пожаловать в клуб победителей !

Тарифные планы:

Мин. вклад: 20 руб
Макс. вклад: 150к руб
Мин. выплата: 1 рубль
Выплаты: ручные
Плат. системы: Payeer
Реф. программа: 5%
Доход: от 7% в день

Достаточно неплохой проект. Платит!

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Ознакомиться и зарегистрироваться в проекте
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Старый Сегодня, 16:59
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 168
Благодарностей: 74
УГ: 0
КП: 0.057
Re: Money Bag - money-bag.pro
Почта на сайте порадовала: money.bag.96@mail...
Стопудово год рождения админа
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EvilDoom на форуме  
Старый Сегодня, 17:08
#3
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 116
Благодарностей: 12
УГ: 4
КП: 0.118
Автор темы Re: Money Bag - money-bag.pro
Цитата:
Сообщение от EvilDoom Посмотреть сообщение
Почта на сайте порадовала: money.bag.96@mail...
Стопудово год рождения админа
Не заметил
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igorcasino на форуме  
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