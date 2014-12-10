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Стартап Ripple из Кремниевой долины создал молоко из гороха и привлёк $44 млн



Агентство новостей Блумберг сообщает, что за последние несколько лет на американскую индустрию по производству молока происходило давление со стороны альтернативных источников подобного продукта, как тот же рис и соя. А скоро к ним может реально добавится и молоко из желтого гороха - производством этого вида молока сейчас занимается стартап, в который уже было инвестировано 44 млн долл. США.



Два года тому назад объемы продаж обычного молока в США снизились на 7% до приблизительно чуть менее 18 млрд долл. США и далее по всем прогнозам они также так и будут идти вниз. А вот например, продажа миндального молока по данным на 2015 год увеличилась на 250% за несколько лет. Однако в миндальном молоке многие потребители ощущают вкус мела, соевое молоко зачастую генномодифицированно, а в молоке из риса содержится незначительное количество белка.



Отсюда специалисты обратили своё внимание на производство молока из обычного гороха, а компания "Google Technologies" совместно с бизнес-ангелами из американской Кремниевой долины инвестировали в созданный для этой цели в 2016 году стартап Ripple уже более 44 млн долл. США. С того момента производство молока из желтого гороха было, кстати, уже запущено и доход к настоящему моменту составил более 20 млн долл. США. Блумберг отмечает, что данное производство показательно тем, что горох дешёв и прост при выращивании, а после переработки из него получается вкусное и питательное молоко.



Сообщается, что основателями Ripple являются два американских предпринимателя г-н Адам Лоури, который раньше на своём бизнесе по производству чистящих средств зарабатывал по 100 млн долларов ежегодно, а на пике продаж сумел прибыльно избавиться от этого своего бизнеса и г-н Нейл Реннингер и он ранее трудился в американской венчурной компании Khosla Ventures. Оба давно знали друг друга и 3 года назад поняли, что они смогут сделать реальную революцию в американской молочной индустрии.



Как признался журналистам Блумберг г-н Нейл Реннингер: "Известно, что американская индустрия продовольствия выбрасывает в атмосферу до 20% от всего объема углекислого газа в мире и 25% из этой массы являются выбросами от нашей молочной промышленности, а это больше чем даёт производство мяса или курятины. Такая ситуация произвела на меня сильное впечатление и я понял, что надо что-то делать, чтобы как можно быстрее ограничить эти выбросы".



И вот тогда Нейл и Адам объединили свои усилия и начали искать вкусную и экологичную замену обычного молока. По их словам традиционные производители молока сейчас вкладывают в такие исследования совсем мало средств, а только в основном расширяют свои бренды и этот факт во многом помог им начать своё новое дело и запустить молочное производство.



Но до запуска своей производственной линии они в течение пары лет экспериментировали с растительным белком из самых разных растений, но молоко получалось не вкусным. В конце концов их внимание привлёк желтый горох, ведь он экономически выгоден в выращивании и не издаёт резких запахов. Поработав на этим ингредиентом какое-то время, они получили напиток с чистым вкусом молока и даже с каким-то привкусом сливок. То есть они смогли выработать самый чистый растительный белок в мире.



Содержание белка в их полученном молоке точно такое же как и в коровьем - 8 гр. на одну порцию. Это сопоставимо с соевым молоком и превышает концентрацию белка в миндальном молоке.



Но основная их "фишка" заключается в экологичности. Согласно их исследованиям каждая бутылка молока Ripple в 1,4 л. уменьшает выброс в атмосферу углекислого газа на 16 гр. и не даёт пропасть 4000 л. воды, если это сравнивать с производством обычного молока. И например, продав к настоящему моменту 2,5 млн бутылок своего молока, бизнесмены таким образом убрали с дорог 600 легковых автомобилей. Согласитесь - даже это уже является весомом вкладом в защиту окружающей среды плюс совсем неплохая прибыль в их карманах. Их бизнес развивается по полной программе.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59bbc8e927b38 Агентство новостей Блумберг сообщает, что за последние несколько лет на американскую индустрию по производству молока происходило давление со стороны альтернативных источников подобного продукта, как тот же рис и соя. А скоро к ним может реально добавится и молоко из желтого гороха - производством этого вида молока сейчас занимается стартап, в который уже было инвестировано 44 млн долл. США.Два года тому назад объемы продаж обычного молока в США снизились на 7% до приблизительно чуть менее 18 млрд долл. США и далее по всем прогнозам они также так и будут идти вниз. А вот например, продажа миндального молока по данным на 2015 год увеличилась на 250% за несколько лет. Однако в миндальном молоке многие потребители ощущают вкус мела, соевое молоко зачастую генномодифицированно, а в молоке из риса содержится незначительное количество белка.Отсюда специалисты обратили своё внимание на производство молока из обычного гороха, а компания "Google Technologies" совместно с бизнес-ангелами из американской Кремниевой долины инвестировали в созданный для этой цели в 2016 году стартап Ripple уже более 44 млн долл. США. С того момента производство молока из желтого гороха было, кстати, уже запущено и доход к настоящему моменту составил более 20 млн долл. США. Блумберг отмечает, что данное производство показательно тем, что горох дешёв и прост при выращивании, а после переработки из него получается вкусное и питательное молоко.Сообщается, что основателями Ripple являются два американских предпринимателя г-н Адам Лоури, который раньше на своём бизнесе по производству чистящих средств зарабатывал по 100 млн долларов ежегодно, а на пике продаж сумел прибыльно избавиться от этого своего бизнеса и г-н Нейл Реннингер и он ранее трудился в американской венчурной компании Khosla Ventures. Оба давно знали друг друга и 3 года назад поняли, что они смогут сделать реальную революцию в американской молочной индустрии.Как признался журналистам Блумберг г-н Нейл Реннингер: "Известно, что американская индустрия продовольствия выбрасывает в атмосферу до 20% от всего объема углекислого газа в мире и 25% из этой массы являются выбросами от нашей молочной промышленности, а это больше чем даёт производство мяса или курятины. Такая ситуация произвела на меня сильное впечатление и я понял, что надо что-то делать, чтобы как можно быстрее ограничить эти выбросы".И вот тогда Нейл и Адам объединили свои усилия и начали искать вкусную и экологичную замену обычного молока. По их словам традиционные производители молока сейчас вкладывают в такие исследования совсем мало средств, а только в основном расширяют свои бренды и этот факт во многом помог им начать своё новое дело и запустить молочное производство.Но до запуска своей производственной линии они в течение пары лет экспериментировали с растительным белком из самых разных растений, но молоко получалось не вкусным. В конце концов их внимание привлёк желтый горох, ведь он экономически выгоден в выращивании и не издаёт резких запахов. Поработав на этим ингредиентом какое-то время, они получили напиток с чистым вкусом молока и даже с каким-то привкусом сливок. То есть они смогли выработать самый чистый растительный белок в мире.Содержание белка в их полученном молоке точно такое же как и в коровьем - 8 гр. на одну порцию. Это сопоставимо с соевым молоком и превышает концентрацию белка в миндальном молоке.Но основная их "фишка" заключается в экологичности. Согласно их исследованиям каждая бутылка молока Ripple в 1,4 л. уменьшает выброс в атмосферу углекислого газа на 16 гр. и не даёт пропасть 4000 л. воды, если это сравнивать с производством обычного молока. И например, продав к настоящему моменту 2,5 млн бутылок своего молока, бизнесмены таким образом убрали с дорог 600 легковых автомобилей. Согласитесь - даже это уже является весомом вкладом в защиту окружающей среды плюс совсем неплохая прибыль в их карманах. Их бизнес развивается по полной программе.По материалам источник

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