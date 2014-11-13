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В России начали продавать землю за биткоины. От 1 биткоина за сотку земли

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В России начали продавать землю за биткоины. От 1 биткоина за сотку земли


Имею криптовалюту биткоин теперь можно купить землю в Волгоградской области России

Агенство недвижимости METR Development Group разработало новую маркетинговую компанию для застройщика земли на Волго-Ахтубинской пойме. Новый проект получил название SwanBTC и главной идеей которого является продавать земельные участники и недвижимость застройщика за криптовалюту биткоин.

Теперь любой желающий может приобрести землю либо котедж на Лебяжьей поляне, правда для этого потребуется иметь биткоины в наличии. Идеей проекта является показать жителям России, что покупки биткоином и в общем криптовалютой можно проводить не только быстро но и безопасно.

Стоит отметить, что сама сделка проходит в правовом поле законодательства Российской Федерации. Желающие купить землю заключают договор намерения. Далее покупатель берет обязательства в течении двух суток оплатить земельный участок перечислив средства на биткоин кошелек Bitcoin Core застройщика. По официальной части этот этап будет идти как бронирование земельного участка. Далее идет оплата покупателем налога за покупку и разного вида сбора, а сама сделка попадает в реестр собственности РФ.

На данный момент за биткоины можно купить 4 земельных участка. Земля почти в 19 соток обойдется покупателю в 18 биткоинов, а участок в 10,3 сотки в 9,8 биткоинов.

Уникальность: 100.00%
По материалам http://www.lp34.ru/news/7150/
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Метки
биткоин, криптовалюта, россия
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