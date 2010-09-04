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Сингапурская Temasek Holdings инвестирует в стартап без продукта, Magic Leap $500 млн

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Сингапурская Temasek Holdings инвестирует в стартап без продукта, Magic Leap $500 млн

Разработчика шлема дополненной реальности могут оценить в $6 млрд.

Стартап Magic Leap, который известен тем, что до сих пор не разработал готовый продукт, планирует привлечь еще $500 млн. На этот раз инвестором стартапа планирует стать сингапурская компания Temasek Holdings. Как сообщает агентство Bloomberg, в случае успешного заключения сделки, оценка стартапа может достигнуть 6 млрд.

Magic Leap занимается разработкой шлема дополненной реальности. В Bloomberg рассказывают, что это устройство будет превосходить по размерам обычные очки, но уступать в них варианту от Oculus Rift. По информации осведомленных источников, цена на девайс Magic Leap будет колебаться от $1500 до $2000.


В агентстве Bloomberg утверждают, что стартап нуждается в таких огромных средствах, потому как намерен достигнуть амбициозной цели, а именно создать собственное оборудование и ПО вместе со всеми компонентами, необходимыми для работы гарнитуры.

За весь период своего существования Magic Leap в общей сложности привлек $1,4 млрд. Инвесторами проекта стали Google, Alibaba и KPCB. Пока оценка Magic Leap составляет $4,5 млрд. При этом, на рынке не появилось ни одного устройства стартапа.

Источник.
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Метки
инвестиции, стартап
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