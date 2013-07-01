Global Finance Group - globalfinancegroup.biz

Я не админ или владелец проекта
Дата старта 14.09.2017
Описание:
Global Finance Group продуман до мельчайшей детали. Мы хотим оказать огромное влияние на рынок и повысить уровень качества для онлайн инвестирования. Global Finance Group представляет серьезную безопасность, стабильность и премиальное качество. Нами управляют Global Finance Group, компания, зарегистрированная в Великобритании, и определили местонахождение в красивом городе Норидже. Наш сайт предоставляет все необходимые ресурсы и фонды, чтобы поддержать высокий уровень объемов торговли, чтобы удовлетворить свои потребности в ликвидности и поставке ценных бумаг.
Тарифные планы:
Мин. вклад: 100 руб
Мин. выплата: 1 рубль
Выплаты: инстант(автоматические)
Плат. системы: Qiwi, Payeer, AdvCash,Yandex Money
Реф. программа: 6%
Доход: от 2% в день
Мой вклад 2000 руб
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добавлено через 57 минут
Проект новый. Тестируем пока что