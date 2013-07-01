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Global Finance Group - globalfinancegroup.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:13
#1
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 116
Благодарностей: 12
УГ: 4
КП: 0.118
Global Finance Group - globalfinancegroup.biz
Я не админ или владелец проекта

Дата старта 14.09.2017

Описание: Global Finance Group продуман до мельчайшей детали. Мы хотим оказать огромное влияние на рынок и повысить уровень качества для онлайн инвестирования. Global Finance Group представляет серьезную безопасность, стабильность и премиальное качество. Нами управляют Global Finance Group, компания, зарегистрированная в Великобритании, и определили местонахождение в красивом городе Норидже. Наш сайт предоставляет все необходимые ресурсы и фонды, чтобы поддержать высокий уровень объемов торговли, чтобы удовлетворить свои потребности в ликвидности и поставке ценных бумаг.

Тарифные планы:

Мин. вклад: 100 руб
Мин. выплата: 1 рубль
Выплаты: инстант(автоматические)
Плат. системы: Qiwi, Payeer, AdvCash,Yandex Money
Реф. программа: 6%
Доход: от 2% в день

Мой вклад 2000 руб


Зарегистрироваться в проекте

добавлено через 57 минут
Проект новый. Тестируем пока что
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Последний раз редактировалось igorcasino; Сегодня в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
igorcasino на форуме  
Старый Сегодня, 17:26
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,140
Благодарностей: 1,353
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Global Finance Group - globalfinancegroup.biz
оо, вкишлачок подтянулся. мимо
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