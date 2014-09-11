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Утечка данных пользователей обменника paybis.com
Здравствуйте! Хочу сообщить об утечке данных пользователей обменника paybis.com - скомпрометированны личные данные как:
1) фото документов.
2)селфи с документами.
3)емэйлы, пароли.
4)BTC кошельки.
и другая личная информация.
Владельцам сервиса было предложено сообщить об уязвимости, но они отказались платить. Вернее, Хотя были предупреждены о том, что данные всех пользователей будут выложены в публичный доступ.
В скором времени я выложу в сеть все данные.
Так же имеется личная переписка сотрудников и fraud-моменты со стороны сервиса paybis.com
Слитые данные выложу позже.