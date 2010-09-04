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BTCC: прекращение биржевых торгов затронет только китайских пользователей

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BTCC: прекращение биржевых торгов затронет только китайских пользователей

Компания BTCC пояснила, что предстоящее закрытие биржевых торгов распространяется только на резидентов Китая. Остальные сервисы компании продолжают работу в нормальном режиме.

Как отмечается в опубликованной в пятницу, 15 сентября, серии твитов, BTCC – это отдельная компания, действующая независимо от BTCChina. Майнинговый пул, платформа для покупки и продажи биткоина за доллары, биржа BTCC DAX, кошелек BTCC Mobi и выпуск физических биткоинов BTCC Mint не затронуты предстоящими изменениям.

По заявлению компании, BTCChina Exchange и BTCChina Blockchain+ располагают достаточными средствами, чтобы удовлетворить все запросы на вывод средств в юанях, BTC, LTC, BCC и ETH. При этом пользователей призывают сделать это как можно быстрее.

Также компания ожидает, что сможет продолжить вывод средств и после 30 сентября, когда будет остановлена биржевая торговля.

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Метки
биржа, криптовалюта
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