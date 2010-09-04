В помещениях Ленинградской АЭС начнут майнить криптовалюту

На освобождающихся площадях Ленинградской АЭС предлагают обустроить технопарк по производству отечественной криптовалюты. С таким предложением выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пишет «Коммерсант».
«Мы уже обсуждали с руководителями «Росатома» то, что освобождающееся помещение ЛАЭС можно использовать в качестве технопарка, рассчитанного на дешевую энергию. А для производства биткоинов, прежде всего, требуется большие площади для процессинга и дешевая электроэнергия. И если малый и средний бизнес поддержит эту тему, то мы можем стать пионерами в стране по созданию завода по производству электронных денег»,— заявил глава региона.
Россия неоднократно обсуждала возможность размещения майнинговых ферм на пустующих производственных площадях. Так, в июле екатеринбуржец Ярослав Ширшиков предложил переоборудовать под майнинг-ферму недостроенную телебашню в центре города.
В середине августа российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил расположить майнинговые фермы в помещениях совместного дата-центра Ростелекома и концерна Росэнергоатом в Тверской области.
Источник
.