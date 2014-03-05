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Запрет Китая уничтожает криптовалюты. Уже потеряно 50 миллиардов долларов.

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Старый Сегодня, 15:30
#1
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Запрет Китая уничтожает криптовалюты. Уже потеряно 50 миллиардов долларов.
В минувшую пятницу по слухам китайское правительство наложит запрет на криптобиржи. Данное решение толкнуло сегмент в смятение, которое вступило в новую фазу сегодня, так как местные регулирующие органы подтвердили, что законодательство является "определенным", и издали словесный приказ о закрытии местных бирж. Сектор находится в режиме полной паники сегодня, и с добавлением двузначных потерь во время сессии, общая рыночная стоимость монет в настоящее время сократилась примерно на 30% от своих недавних максимумов, составив около $175 млрд.



Сам Bitcoin упал почти на 30% от своей рекордной цены в $5000, с самой большой потерей в 20% с момента первого слуха о запрете. Несмотря на огромный спад, BTC по-прежнему значительно выше своего уровня пробоя около $3000, держась за большой кусок запаса.



Эфириум упал еще сильнее, цена уменьшилась почти на 40% ниже уровня цен на начала сентября, когда правительство Китая "проломало хребет" ICO. Токены ETH сейчас торгуется прямо в нашей целевой зоне для коррекции рынка, которую мы ожидали в последние недели.

Недавние комментарии Джейми Димона, и раняя утечка сведений о китайском запрете на ICO еще раньше несколько сгладили звездный рост в 200%, который наблюдался с середины июля по сентябрь. На удивление быстрый двойной разгон, возможно, ускорил ход, но глубокая коррекция была необходима, чтобы сбросить чрезмерно бычьи настроения по отношению к этой криптовалте.



Хотя полный объем запрета и возможные последствия по-прежнему неясны, сегмент может быть очень близок к паническому минимуму, которое может представлять большие возможности для покупки в ходе продолжающегося бума. Тем не менее, волатильность, скорее всего, останется повышенной в ближайшие дни, поэтому трейдерам следует избегать ставок с привлечением заемных средств в секторе и сосредоточиться на долгосрочном построении позиций.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://hacked.com/china-ban-crashes...illion-burned/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59bbb90f54bb2
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