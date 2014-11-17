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Fujitsu испытает технологию блокчейн с новыми банковскими партнерами

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Fujitsu испытает технологию блокчейн с новыми банковскими партнерами

Fujitsu, крупнейший в Японии поставщик ИТ-оборудования и услуг, заключил сотрудничество с Японской ассоциацией банкиров (JBA), чтобы проверить жизнеспособность финансовых услуг на платформе блокчейн.

JBA оценивает эффективность платежных систем и дает рекомендации для банков по различным вопросам, в том числе о том, как использовать новые технологии для улучшения качества услуг. В ее состав входят банки, банковские холдинговые учреждения и небольшие банковские ассоциации.

В рамках сделки Fujitsu предоставит платформу блокчейн, созданную на базе открытого кода Hyperledger Fabric, которую отдельные банки затем смогут использовать для тестирования в своих целях.

Ассоциация заявила в пресс-релизе: "JBA предоставит блокчейн-платформу своим банкам-членам и другим учреждениям в качестве тестовой среды для применения, например для сервисов расчета и перевода средств, а также для идентификации и аутентификации по времени транзакции".

Начиная со следующего месяца, банки-участники начнут разрабатывать свои собственные приложения для платформы, тестируя различные идеи, чтобы определить, какие из них жизнеспособны для реализации на практике.

Таким образом, члены JBA присоединяются к растущему числу банков, которые тестируют технологию блокчейн как основу для финансовых услуг.

На этой неделе совместное предприятие Ripple Labs и японской финансовой компании SBI объявило о том, что вскоре начнет тестирование системы денежных переводов, основанной на блокчейн, между японскими и южнокорейскими банками.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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