Флойд Мейвезер начал продвижение уже третьего по счету ICO

Некоторые знаменитости не гнушаются продвижения ICO. Флойд Мейвезер на сегодняшний день является одним из крупнейших сторонников первичного предложения монет. После успешного продвижения предыдущих двух проектов он принялся рекламировать ICO Centra. Эта компания выводит на рынок криптовалютную дебетовую карту.
К индустрии ICO сейчас приковано общественное внимание. Правительства по всему миру начали обращать внимание на новый метод сбора средств. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не очень лояльно отнеслась к ICO. Официального регулирования нет, но это только вопрос времени. Китай вводит жесткие нормы в этой отрасли. Возможно сейчас не лучшее время для появления в проектах ICO.
Флойд Мейвезер, похоже, не слишком обеспокоен действиями SEC, либо он не полностью осознает, что происходит сейчас в этой отрасли. Используя свой профиль в одной из социальных сетей он привлекает внимание к одному из предстоящих ICO. Это уже третий раз за несколько месяцев. Мейвезер активно рекламирует проекты, связанные с криптовалютами. Пока сложно говорить будет ли Centra столь же успешной, однако существует много конкурентов у данного конкретного продукта.
В последнее время криптовалютные дебетовые карты стали достаточно распространенными. Это не самый лучший способ оплаты при помощи биткойна или альткойнов, но такие карты обеспечивают определенную степень удобства. Недавно уже было несколько ICO в этой отрасли. Однако, с Флойдом Мейвезером или без него, у Centra нет никакой гарантии успеха.
Очевидно, что реализуется некая концепция, когда при помощи знаменитостей притягивается внимание к предстоящему старту проекта. Такие маркетинговые шаги могут также иметь и неприятные последствия. Может так произойти, что Флойд Мейвезер захочет дважды подумать, прежде чем заниматься продвижением очередного ICO. Такого рода продвижение может привлечь внимание SEC и когда это произойдет, может случится неожиданный поворот.
Перевод специально для mmgp.ru