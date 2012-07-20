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Биржи ViaBTC и BTCC остановят торги 30 сентября

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#1
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Имя: Иван Тихонов
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Биржи ViaBTC и BTCC остановят торги 30 сентября
ViaBTC и BTCC - две крупные криптовалютные биржи, заявили о прекращении торгов с 30 сентября под давлением регуляторов. 25 сентября ViaBTC закроет регистрацию, депозиты активов и все торговые пары, а 30 сентября перестанет работать и сайт. Остальные услуги BTCC, включая майнинговый пул, продолжают работу в обычном режиме.

Другие криптовалютные биржи Китая, в том числе Huobi и OKcoin, на данный не делали заявлений о прекращении работы. Согласно данным Национального комитета экспертов по финансовой безопасности в Интернете, с января по июнь 2017 года китайские инвесторы принесли в криптовалютную отрасль около 6 млрд. юаней ($ 396,83 млн) криптовалют через ICO.

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