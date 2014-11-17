Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,575 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Все китайские биткоин-биржи должны закрыться к 30 сентября

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:35
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,692
Благодарностей: 1,393
УГ: 10
КП: 0.149
подарки
Все китайские биткоин-биржи должны закрыться к 30 сентября

Регулирующие органы объявили, что все китайские биржи виртуальных валют должны прекратить торговлю, чтобы оставаться в рамках закона. Информация, постепенно появляющаяся из Китая, кажется, подтверждает, что торговля для платформ биткоин-обычные деньги больше не будет легальной.

Цена биткоина уже реагирует на эту информацию, за 24 часа снизившись на 21% к 3000 долларов.

"Цена всегда является твердой меркой жадности и страха рынков и отражает неопределенность регулирования на данный момент", - прокомментировал ситуацию генеральный директор Leverj Бхарат Рао. "Это также говорит о том, что децентрализованные модели будут ускоренно развиваться".

Китайские инвесторы стали печально известны своей торговой деятельностью, которая часто влияла на волатильность биткоина в прошлом. Последние нормативные предупреждения произвели второй массовый исход в p2p-платформы, такие как Localbitcoins.

С остановкой торговли биткоин-обычные деньги, основное влияние Китая на этом на рынке исчезнет, но это может быть не навсегда.

«Китай строит целую отрасль майнинга и криптовалютных бирж и трудно поверить, что он намерен уйти с рынка с таким большим потенциалом роста", - заявил Джейсон Инглиш из Sweetbridge.

"Даже запрет на ICO кажется временной мерой, чтобы выработать определенную политику. Во всяком случае, этот пример показывает волатильность данной области и что некоторые маркет-мейкеры могут, вероятно, воспользоваться неясным новостным циклом, чтобы создать возможность распродажи и новой покупки".

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайские биткоин-биржи отказались от кредитного плеча Анна Чернобай Bitcoin 6 04.06.2017 16:08
Китайские биткоин-биржи стали блокировать иностранных пользователей bizneser Новости криптовалют 1 24.01.2017 18:39
Китайские финансовые регуляторы начали проверку биткоин-биржи BTCC pilot10 Новости криптовалют 1 12.01.2017 12:13
Китайские биткойн-биржи принимают банковские платежи pilot10 Новости криптовалют 6 05.11.2015 14:37
Формируется очередной экономический пузырь поэтому биржи должны что-то предпринять Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 14 06.05.2015 18:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dor87
«КамАЗ» организует на Кубе сборку и ремонт грузовиков
От Dor87 в разделе «Авто»
Аватар mr.London
thegoldenfund.com - www.thegoldenfund.com/
От mr.London в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Участники и результаты конкурса InstaForex [10.09.2012-21.09.2012]. 40 этап
От Aisller в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Ratatara
В России могут разрешить покупать автомобили на маткапитал
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Kreol
Интернет-мошенничество: предупрежден - значит вооружен!
От Kreol в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватара нет
Требуется кредит в сумме 10 000 грн. Нотариус, Днепропетровск
От Кабачий Максим в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
.     
Пользователей
422,575
Тем
489,056
Сообщений
12,175,531

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram