Все китайские биткоин-биржи должны закрыться к 30 сентября

Регулирующие органы объявили, что все китайские биржи виртуальных валют должны прекратить торговлю, чтобы оставаться в рамках закона. Информация, постепенно появляющаяся из Китая, кажется, подтверждает, что торговля для платформ биткоин-обычные деньги больше не будет легальной.
Цена биткоина уже реагирует на эту информацию, за 24 часа снизившись на 21% к 3000 долларов.
"Цена всегда является твердой меркой жадности и страха рынков и отражает неопределенность регулирования на данный момент", - прокомментировал ситуацию генеральный директор Leverj Бхарат Рао. "Это также говорит о том, что децентрализованные модели будут ускоренно развиваться".
Китайские инвесторы стали печально известны своей торговой деятельностью, которая часто влияла на волатильность биткоина в прошлом. Последние нормативные предупреждения произвели второй массовый исход в p2p-платформы, такие как Localbitcoins.
С остановкой торговли биткоин-обычные деньги, основное влияние Китая на этом на рынке исчезнет, но это может быть не навсегда.
«Китай строит целую отрасль майнинга и криптовалютных бирж и трудно поверить, что он намерен уйти с рынка с таким большим потенциалом роста", - заявил Джейсон Инглиш из Sweetbridge.
"Даже запрет на ICO кажется временной мерой, чтобы выработать определенную политику. Во всяком случае, этот пример показывает волатильность данной области и что некоторые маркет-мейкеры могут, вероятно, воспользоваться неясным новостным циклом, чтобы создать возможность распродажи и новой покупки".
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Перевод специально для MMGP.ru