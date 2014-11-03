5 способов заработка на крахе цифровых валют криптовалюты в пузыре? По мнению CoinMarketCap, в этом году общая рыночная капитализация этих цифровых активов выросла с менее чем 18 миллиардов долларов до почти 180 миллиардов долларов.





Тем не менее эти валюты в последнее время страдают некоторой слабостью, так как многие значительно снизились относительно своих первоначальных высот. Инвестирование в криптовалюты или ICO-токены является весьма спекулятивным, и рынок в значительной степени не регулируется. Любой, кто его рассматривает в качестве капиталовложений, должен быть готов потерять все свои депозиты.



Как заработать?



Если криптовалюты упадут, то есть несколько способов, при помощи которых инвесторы могут получить прибыль. Что касается того, какие методы лучше всего, то инвесторы должны сами решать это в индивидуальном порядке. Этот выбор будет во многом зависеть от их терпимости к риску. В этой статье рассматриваются пять конкретных методов, которые могут использовать инвесторы.



1. Купите провал!



Покупка провала может привести к возврату. Тем не менее на практике, всё это организовать намного сложнее, чем детально рассказать. Использование этой стратегии требует от инвестора много времени пребывания на рынке криптовалют. Поймать удачу за хвост в момент катастрофы достаточно сложно. Потому что трудно разобраться в том, что это именно начало конца уже наступило.



Стратегия приобретения провала работает только на общем бычьем рынке. Если глобальный тренд изменится, покупка падения бесполезна.



2. Определите сильные возможности



Инвесторы должны иметь в виду, что даже в случае краха криптовалютного рынка некоторые из этих цифровых активов могут задерживаться очень хорошо. Подобно пузырю NASDAQ, многие криптовалюты и ICO-токены будут очень успешными в будущем, как то же самый Amazon. Опытные инвесторы поддерживают качественные монеты с командами, которым можно доверять, чтобы организовать и выдержать шторм, а затем провести по пути дальнейшего развития. Новым инвесторам желательно искать цифровые валюты, которые имеют прочную основу и привлекательную бизнес-модель.



3. Придерживайтесь долгосрочного инвестирования



Одним из способов заработать на цифровых валютах является одобрение долгосрочного инвестирования, стратегию, которую многие в отрасли называют просто HODL. В принципе, это означает покупку криптовалют и поддержание их в течение значительного периода времени, независимо от того, насколько они колеблются. Это классический подход. Многие инвесторы любят его использовать.



4. Выход на фиатные валюты



Некоторые трейдеры предлагают конвертацию в фиатную валюту, когда криптовалютные рынки падают. Crypto Asset Management часто использует этот подход, когда эти цифровые активы снижаются в цене. Но без трудностей этот способ не обходится.



Выход на фиатные средства требует, чтобы вы могли выделить время для пребывания на рынке, как когда вы выводите капитал, и не упустить подходящего момента для повторного возвращения. Самая умная стратегия заключается в том, чтобы выделять деньги, которые вы можете позволить себе подвергать риску, а затем придерживаться своего плана, независимо от изменений на рынке.



5. Краткосрочные вложения в биткойн



Если все сделано правильно, трейдеры могут генерировать большие суммы прибыли, сокращая вложения в биткойн, используя возможность, предлагаемую многими биржами, такими как Bitfinex, Poloniex и Kraken. Однако краткосрочные вложения - это стратегия для более опытных инвесторов, так как этот подход очень рискован.



В завершение



Прежде чем использовать какую-либо стратегию, чтобы извлечь выгоду из краха рынка, инвесторы должны быть уверены в своей должной осмотрительности. Поэтому хорошенько ознакомьтесь с преимуществами и возможными трудностями каждого способа, чтобы остановить свой выбор на самом подходящем именно для вас методе. Какой способ заработка вам понравился больше всего?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В последнее время целый ряд аналитиков взвесил вопрос о том, находятся лив пузыре? По мнению CoinMarketCap, в этом году общая рыночная капитализация этих цифровых активов выросла с менее чем 18 миллиардов долларов до почти 180 миллиардов долларов.Тем не менее эти валюты в последнее время страдают некоторой слабостью, так как многие значительно снизились относительно своих первоначальных высот.илиявляется весьма спекулятивным, и рынок в значительной степени не регулируется. Любой, кто его рассматривает в качестве капиталовложений, должен быть готов потерять все свои депозиты.Еслиупадут, то есть несколько способов, при помощи которых инвесторы могут получить прибыль. Что касается того, какие методы лучше всего, то инвесторы должны сами решать это в индивидуальном порядке. Этот выбор будет во многом зависеть от их терпимости к риску. В этой статье рассматриваются пять конкретных методов, которые могут использовать инвесторы.Покупка провала может привести к возврату. Тем не менее на практике, всё это организовать намного сложнее, чем детально рассказать. Использование этой стратегии требует от инвестора много времени пребывания на. Поймать удачу за хвост в момент катастрофы достаточно сложно. Потому что трудно разобраться в том, что это именно начало конца уже наступило.Стратегия приобретения провала работает только на общем бычьем рынке. Если глобальный тренд изменится, покупка падения бесполезна.Инвесторы должны иметь в виду, что даже в случае краха криптовалютного рынка некоторые из этих цифровых активов могут задерживаться очень хорошо. Подобно пузырю NASDAQ, многиебудут очень успешными в будущем, как то же самый Amazon. Опытные инвесторы поддерживают качественные монеты с командами, которым можно доверять, чтобы организовать и выдержать шторм, а затем провести по пути дальнейшего развития. Новым инвесторам желательно искать цифровые валюты, которые имеют прочную основу и привлекательную бизнес-модель.Одним из способов заработать на цифровых валютах является одобрение долгосрочного инвестирования, стратегию, которую многие в отрасли называют просто HODL. В принципе, это означает покупкуи поддержание их в течение значительного периода времени, независимо от того, насколько они колеблются. Это классический подход. Многие инвесторы любят его использовать.Некоторые трейдеры предлагают конвертацию в фиатную валюту, когда криптовалютные рынки падают. Crypto Asset Management часто использует этот подход, когда эти цифровые активы снижаются в цене. Но без трудностей этот способ не обходится.Выход на фиатные средства требует, чтобы вы могли выделить время для пребывания на рынке, как когда вы выводите капитал, и не упустить подходящего момента для повторного возвращения. Самая умная стратегия заключается в том, чтобы выделять деньги, которые вы можете позволить себе подвергать риску, а затем придерживаться своего плана, независимо от изменений на рынке.Если все сделано правильно, трейдеры могут генерировать большие суммы прибыли, сокращая вложения в, используя возможность, предлагаемую многими биржами, такими как Bitfinex, Poloniex и Kraken. Однако краткосрочные вложения - это стратегия для более опытных инвесторов, так как этот подход очень рискован.Прежде чем использовать какую-либо стратегию, чтобы извлечь выгоду из краха рынка, инвесторы должны быть уверены в своей должной осмотрительности. Поэтому хорошенько ознакомьтесь с преимуществами и возможными трудностями каждого способа, чтобы остановить свой выбор на самом подходящем именно для вас методе. Какой способ заработка вам понравился больше всего?------------------------

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