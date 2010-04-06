ICO и crowdsale - всегда ли толпа права? толпа всегда права.



Вспомните фильмы про бои гладиаторов, когда зрители решали будет ли жить поверженный гладиатор или нет одним движением руки. Это одно из первых применений данной теории. Какое зверство скажите вы. Сейчас такого нет и быть не может. Тем не менее - теория, того, что толпа всегда права существует и по сей день. И яркое ее применение - суд присяжных заседателей. Все тоже самое, только в меньших масштабах. Уже не толпа, а 12 человек.



Суды присяжных заседателей существуют и по сей день во многих странах. В некоторых странах подсудимый сам может выбрать: будет ли его судьбу решать профессиональный судья или это будет 12 присяжных заседателей. Есть страны, где участие присяжных заседателей является обязательным. В некоторых странах, человек считается виновным, если большинство присяжных заседателей проголосовало за его виновность, в других странах для осуждения лица необходимо единогласное решение.



Так чтобы осудить лицо в США, необходимо, чтобы 12 человек единогласно проголосовали за его виновность. Считается, что 12 человек из разных слоев населения, разной религиозной, расовой, половой принадлежности и разных взглядов на жизнь не могут одновременно ошибаться. Ведь толпа всегда права, она не может ошибаться. Это теория.



Как происходит на практике?



Сколько решений с участием присяжных заседателей потом было отменено и пересмотрено. Не так давно Америку потряс скандал, когда, человек, которого присяжные признали виновным в убийстве и осудили, провел в тюрьме 20 лет. А через 20 лет нашли доказательства его невиновности и освободили. А преступник эти 20 лет наслаждался свободой и совершал другие преступления.



Так всегда ли права толпа?



Даже в самой теории, что толпа всегда права, есть оговорки. Да толпа права всегда, но только при определенных условиях.



1. Каждый человек должен быть децентрализован, то есть отделен от влияния других и следовать своей свободе воли.



2. Каждый человек в толпе не должен быть подвержен влиянию лидеров либо какому-то внешнему влиянию.



Только при одновременном выполнении двух этих условий считается, что толпа всегда права.



Чтобы обеспечить эти условия еще до выбора присяжных заседателей суд внимательно следит, чтобы люди не знали ничего о предстоящем деле, чтобы до суда у них не сложилось не правильного представления о деле (насколько это возможно). Во время судебного разбирательства присяжные заседатели отделены от общества: питаются в отдельных столовых, живут в отдельных гостиницах. Им категорически запрещено обсуждать элементы и события дела по телефону со своими родственниками. Если дело, которое рассматривают присяжные заседатели очень нашумевшее, то даже ограничивают и контролируют их разговоры с внешним миром. Считается, что только при выполнении таких условий люди способны принять объективное решение.



А теперь представьте современных мир с его обилием информации и средств коммуникации, а также большим количеством ярких личностей: знаменитостей, блогеров, рефоводов.



Толпа всегда права, только если она не подвержена влиянию лидеров и каждый человек является абсолютно автономной единицей. Насколько это возможно в современном мире.



Существует другая - эволюционная теория. Людьми движет стадный инстинкт. Люди не могут существовать сами по себе, они всегда следуют за лидером, который им поможет, подскажет, даст правильное решение. Сами по себе люди не любят принимать решения. Они ждут, когда кто-то другой за них решит их судьбу. Поэтому служба в армии и гос.служба считается такой востребованной и популярной во многих странах, не смотря даже на не самые высокие зарплаты.



Как теория - толпа всегда права применима к ICO и crowdsale?



Считается, что только люди, проголосовав своими личными деньгами могут решить насколько перспективна та или иная идея. Венчурные инвесторы думают только цифрами, им чужды эмоции, поэтому им тяжело понять перспективы того или иного проекта. Толпа же следует своим личным убеждениям и если большинство людей считает, что идея ICO успешна и способна им принести прибыль и вкладывают в него свои деньги, то это означает, что проект имеет право на жизнь. Цель любого ICO привлечь как можно больше денег. Поэтому часто при проведении ICO идет подсчет вложенных средств в реальном времени, чтобы люди видели, сколько денег уже собрано и основываясь на этом принимали свое решение. Ведь если деньги будут собраны, они пойдут на реализацию идеи, у проекта будут средства на разработки. Если люди вложили деньги в идею, это значит, что она нужна и востребована в обществе. А популярность и востребованность любой идеи может определить только толпа, а не венчурные инвесторы, которые думают только о прибыли, а не о нуждах общества и о том, что надо людям.



Что происходит на самом деле?



Сколько ICO, которые привлекли много средств, в итоге оказывались скамами? А сколько идей, под которые собрали много денег в итоге не реализовались или оказались никому не нужными? При этом не стоит забывать о том, что все мошенники придумывают идеи, которые наиболее популярны среди толпы и способны собрать больше всего денег. Людям специально подбрасывают идею, которая им кажется очень привлекательной в яркой оболочке, собирают под идею деньги и уходят с деньгами. Создание ICO - это целая индустрия. Существуют компании, которые подготовят сайт, придумают идею и выйдут на Pre-ICO. Если Pre-ICO окажется успешным, а у этих компаний есть большой опыт в выходе на ICO, собранные на Pre-ICO деньги пойдут на подготовку к ICO. Чтобы на основном ICO еще больше денег собрать.



Что по этому поводу думают государства?



США - государство, которое широко использует теорию, того что толпа всегда права в сфере правосудия, доверяя большинство уголовных дел, а не только тяжелые, как в России, рассмотрению присяжных заседателей. При этом ICO, выпускающие ничем не обеспеченные токены в США запрещены. Разрешены только те ICO, токены которых обеспечены прибыльными наработками, то есть имеют все признаки акций. Чтобы участвовать в crowdsale инвестор из США должен иметь специальную верификацию в комиссии по ценным бумагам. А для ее получения нужны знания и необходимо сдать экзамен по финансам.



Китай. Вначале в Китае разрешили ICO и свободно покупать токены. Эта тенденция стала настолько популярной, а ICO стали проводиться настолько часто, что согласно специалистам по кибербезопасности у 10% всех проведенных в Китае ICO хакеры украли деньги. Соответственно проекты закрылись, а люди вложившие в ICO все потеряли. Еще больше в Китае проходило мошеннических ICO, когда сразу после проведения ICO собрав все деньги, создатели закрывали сайт и уходили с деньгами. Люди опять теряли деньги и обращались в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать мошенников. Заботой о защите прав потребителей власти Китая объясняют введенные ограничения по ICO. Сейчас на ICO могут выходить только те компании, которые имеют собственные наработки, которые стабильно приносят прибыль и все ICO находятся под тщательным контролем государства. Так как у проектов есть свои прибыльные наработки - им есть, что терять и просто так они не закроются, унеся деньги инвесторов.





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Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59bba45e7afc0 Те кто сталкивался с ICO, наверняка видел такое слов как crowdsale. Навряд ли вы найдете перевод этого слова где-нибудь в словаре. Тем не менее в основе этого слова лежит теория, которой уже много сотен лет, если не тысяч лет. Смысл этой теории заключается в том, чтоВспомните фильмы про бои гладиаторов, когда зрители решали будет ли жить поверженный гладиатор или нет одним движением руки. Это одно из первых применений данной теории. Какое зверство скажите вы. Сейчас такого нет и быть не может. Тем не менее - теория, того, что толпа всегда права существует и по сей день. И яркое ее применение - суд присяжных заседателей. Все тоже самое, только в меньших масштабах. Уже не толпа, а 12 человек.Суды присяжных заседателей существуют и по сей день во многих странах. В некоторых странах подсудимый сам может выбрать: будет ли его судьбу решать профессиональный судья или это будет 12 присяжных заседателей. Есть страны, где участие присяжных заседателей является обязательным. В некоторых странах, человек считается виновным, если большинство присяжных заседателей проголосовало за его виновность, в других странах для осуждения лица необходимо единогласное решение.Так чтобы осудить лицо в США, необходимо, чтобы 12 человек единогласно проголосовали за его виновность. Считается, что 12 человек из разных слоев населения, разной религиозной, расовой, половой принадлежности и разных взглядов на жизнь не могут одновременно ошибаться. Ведь толпа всегда права, она не может ошибаться. Это теория.Сколько решений с участием присяжных заседателей потом было отменено и пересмотрено. Не так давно Америку потряс скандал, когда, человек, которого присяжные признали виновным в убийстве и осудили, провел в тюрьме 20 лет. А через 20 лет нашли доказательства его невиновности и освободили. А преступник эти 20 лет наслаждался свободой и совершал другие преступления.Даже в самой теории, что толпа всегда права, есть оговорки.1. Каждый человек должен быть децентрализован, то есть отделен от влияния других и следовать своей свободе воли.2. Каждый человек в толпе не должен быть подвержен влиянию лидеров либо какому-то внешнему влиянию.Чтобы обеспечить эти условия еще до выбора присяжных заседателей суд внимательно следит, чтобы люди не знали ничего о предстоящем деле, чтобы до суда у них не сложилось не правильного представления о деле (насколько это возможно). Во время судебного разбирательства присяжные заседатели отделены от общества: питаются в отдельных столовых, живут в отдельных гостиницах. Им категорически запрещено обсуждать элементы и события дела по телефону со своими родственниками. Если дело, которое рассматривают присяжные заседатели очень нашумевшее, то даже ограничивают и контролируют их разговоры с внешним миром. Считается, что только при выполнении таких условий люди способны принять объективное решение.А теперь представьте современных мир с его обилием информации и средств коммуникации, а также большим количеством ярких личностей: знаменитостей, блогеров, рефоводов.Толпа всегда права, только если она не подвержена влиянию лидеров и каждый человек является абсолютно автономной единицей. Насколько это возможно в современном мире.Существует другая - эволюционная теория. Людьми движет стадный инстинкт. Люди не могут существовать сами по себе, они всегда следуют за лидером, который им поможет, подскажет, даст правильное решение. Сами по себе люди не любят принимать решения. Они ждут, когда кто-то другой за них решит их судьбу. Поэтому служба в армии и гос.служба считается такой востребованной и популярной во многих странах, не смотря даже на не самые высокие зарплаты.Считается, что только люди, проголосовав своими личными деньгами могут решить насколько перспективна та или иная идея. Венчурные инвесторы думают только цифрами, им чужды эмоции, поэтому им тяжело понять перспективы того или иного проекта. Толпа же следует своим личным убеждениям и если большинство людей считает, что идея ICO успешна и способна им принести прибыль и вкладывают в него свои деньги, то это означает, что проект имеет право на жизнь. Цель любого ICO привлечь как можно больше денег. Поэтому часто при проведении ICO идет подсчет вложенных средств в реальном времени, чтобы люди видели, сколько денег уже собрано и основываясь на этом принимали свое решение. Ведь если деньги будут собраны, они пойдут на реализацию идеи, у проекта будут средства на разработки. Если люди вложили деньги в идею, это значит, что она нужна и востребована в обществе. А популярность и востребованность любой идеи может определить только толпа, а не венчурные инвесторы, которые думают только о прибыли, а не о нуждах общества и о том, что надо людям.Сколько ICO, которые привлекли много средств, в итоге оказывались скамами? А сколько идей, под которые собрали много денег в итоге не реализовались или оказались никому не нужными? При этом не стоит забывать о том, что все мошенники придумывают идеи, которые наиболее популярны среди толпы и способны собрать больше всего денег. Людям специально подбрасывают идею, которая им кажется очень привлекательной в яркой оболочке, собирают под идею деньги и уходят с деньгами. Создание ICO - это целая индустрия. Существуют компании, которые подготовят сайт, придумают идею и выйдут на Pre-ICO. Если Pre-ICO окажется успешным, а у этих компаний есть большой опыт в выходе на ICO, собранные на Pre-ICO деньги пойдут на подготовку к ICO. Чтобы на основном ICO еще больше денег собрать.- государство, которое широко использует теорию, того что толпа всегда права в сфере правосудия, доверяя большинство уголовных дел, а не только тяжелые, как в России, рассмотрению присяжных заседателей. При этом ICO, выпускающие ничем не обеспеченные токены в США запрещены. Разрешены только те ICO, токены которых обеспечены прибыльными наработками, то есть имеют все признаки акций. Чтобы участвовать в crowdsale инвестор из США должен иметь специальную верификацию в комиссии по ценным бумагам. А для ее получения нужны знания и необходимо сдать экзамен по финансам.Вначале в Китае разрешили ICO и свободно покупать токены. Эта тенденция стала настолько популярной, а ICO стали проводиться настолько часто, что согласно специалистам по кибербезопасности у 10% всех проведенных в Китае ICO хакеры украли деньги. Соответственно проекты закрылись, а люди вложившие в ICO все потеряли. Еще больше в Китае проходило мошеннических ICO, когда сразу после проведения ICO собрав все деньги, создатели закрывали сайт и уходили с деньгами. Люди опять теряли деньги и обращались в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать мошенников. Заботой о защите прав потребителей власти Китая объясняют введенные ограничения по ICO. Сейчас на ICO могут выходить только те компании, которые имеют собственные наработки, которые стабильно приносят прибыль и все ICO находятся под тщательным контролем государства. Так как у проектов есть свои прибыльные наработки - им есть, что терять и просто так они не закроются, унеся деньги инвесторов.------------------------Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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