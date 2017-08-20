Технический анализ по валютной паре USD/JPY, график Н1.

Здравствуйте, дорогие форумчане и посетители моего блога.
Начинаю свою торговлю с валютной пары USD/JPY (Японская йена). Одна из не многих пар по которой я торгую. Ниже я прикрепила 2 скрина торговли, вход и выход из сделки. Вышла рано так как не ожидала дальнейший рост по паре.
В своем графике я использую МА и RSI с стандартными параметрами. Параметры МА 233/89.
Объясняю почему, эту торговую систему я взяла с интернета. Она так и называется "Forex Trend River", "Трендовая река форекс". Торговля ведется на временном периоде Н1. Возможно перейду на Н4 и дневной график вскоре.