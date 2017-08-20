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Технический анализ по валютной паре USD/JPY, график Н1.

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"Торговля в профит - моя мечта и задача. Мой путь с нуля. Поиск стратегии и грааля" - авторский блог пользователя Vivianalen
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Старый Сегодня, 13:50
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Имя: Алена
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Адрес: Казахстан
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.08.2017
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Технический анализ по валютной паре USD/JPY, график Н1.
Здравствуйте, дорогие форумчане и посетители моего блога. Начинаю свою торговлю с валютной пары USD/JPY (Японская йена). Одна из не многих пар по которой я торгую. Ниже я прикрепила 2 скрина торговли, вход и выход из сделки. Вышла рано так как не ожидала дальнейший рост по паре.
В своем графике я использую МА и RSI с стандартными параметрами. Параметры МА 233/89.
Объясняю почему, эту торговую систему я взяла с интернета. Она так и называется "Forex Trend River", "Трендовая река форекс". Торговля ведется на временном периоде Н1. Возможно перейду на Н4 и дневной график вскоре.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.png Просмотров: 6 Размер: 103.8 Кб ID: 197852 Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.png Просмотров: 5 Размер: 107.1 Кб ID: 197853
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