НБУ будет публиковать статистику по безналичным операциям с пластиком

Национальный банк Украины, обеспечивая прозрачность и свободный доступ к информации, начинает регулярное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карточек.
Публикация будет осуществляться на страницах официального интернет-представительства НБУ ежеквартально.
Информация будет предоставляться по типам безналичных операций в таком разрезе:
- переводы с карты на карту;
- операции сети Интернет;
- расчеты в торговой сети;
- операции на устройствах самообслуживания.
"Расширение объема сведений по операциям с платежными картами в Украине позволит участникам платежного рынка более детально анализировать тенденции его развития и спрос пользователей. В свою очередь, это будет способствовать внедрению новых инновационных решений и развития платежной инфраструктуры для более качественного удовлетворения потребностей потребителей в сфере безналичных розрахункивˮ, - прокомментировала в. о. директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василев.
По материалам НБУ