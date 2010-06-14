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НБУ будет публиковать статистику по безналичным операциям с пластиком

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НБУ будет публиковать статистику по безналичным операциям с пластиком
Национальный банк Украины, обеспечивая прозрачность и свободный доступ к информации, начинает регулярное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карточек.

Публикация будет осуществляться на страницах официального интернет-представительства НБУ ежеквартально.
Информация будет предоставляться по типам безналичных операций в таком разрезе:
  • переводы с карты на карту;
  • операции сети Интернет;
  • расчеты в торговой сети;
  • операции на устройствах самообслуживания.

"Расширение объема сведений по операциям с платежными картами в Украине позволит участникам платежного рынка более детально анализировать тенденции его развития и спрос пользователей. В свою очередь, это будет способствовать внедрению новых инновационных решений и развития платежной инфраструктуры для более качественного удовлетворения потребностей потребителей в сфере безналичных розрахункивˮ, - прокомментировала в. о. директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василев.

По материалам НБУ

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