Rost77 Модератор

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5 способов избавиться от осенней хандры



Вот и приближается время года, когда количество солнечных дней уменьшается, мы начинаем одеваться теплее, а вероятность заболеть простудой повышается. Влияние погоды на человеческий организм наиболее сильно ощущается с наступлением осени. Вам не хочется ничего делать, ощущаете слабость, а после работы просто хочется прийти домой и никуда не выходить. Для того чтобы победить осенний синдром и поддержать свое здоровье в порядке, достаточно придерживаться следующих правил.



1. Уделяйте время физическим нагрузкам. Комбинирование различных видов активностей, сотрет у вас чувство, что каждый день одинаковый и похож на предыдущий. Если погода хорошая - берите велосипед или надевайте беговую обувь и отправляйтесь на улицу наслаждаться красками осени. На улице непогода – можно сходить в бассейн и получить заряд энергии там.



2. Отбросьте негативную сторону и посмотрите на окружающую вас природу с другой стороны. Кто-то не имеет возможности видеть, как природа меняется на глазах ввиду особенностей климата или своего здоровья, а вас окружает целое буйство красок, осенний утренний туман и ожидание первого снега.



3. Осень это та пора, когда наш организм становится наиболее восприимчив к вирусам. Не стоит сразу бросаться пить таблетки. Добавьте в свой рацион пчелиный мед, травяной чай, апельсины и яблоки. Растительные компоненты апельсина насытят ваш организм витамином С, яблоки послужат отличным источником железа, а травяной чай с медом нормализует давление.



4. Найдите хобби, чтобы увлечь себя осенними вечерами. Никогда не играли не гитаре? Подходящий момент чтобы научиться, в настоящее время существует множество бесплатных видео уроков, которые без труда позволят вам приобрести начальные навыки. Любите смотреть сериалы? Приступите к изучению иностранного языка и в следующий раз, планируя свое путешествие, вы сможете отправиться в другую страну. Всегда хотели научиться рисовать, но считаете, что сейчас время прошло? Отбросьте ваши убеждения, покупайте альбом, краски и предавайтесь искусству.



5. Обогатитесь духовно. Весной начинают свой сезон театры, так не упускайте эту возможность и сходите посмотреть постановку, которую давно хотели. И не придумывайте отговорки, что у вас нет времени, ведь часть его вы уже потратили на поиск этой статьи и ее прочтение.

Всегда помните, что природа не окрашивает ваше настроение, вы сами задаете его тон, именно ваши поступки и активные действия делают осенние, серые будни яркими и насыщенными.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Вот и приближается время года, когда количество солнечных дней уменьшается, мы начинаем одеваться теплее, а вероятность заболеть простудой повышается. Влияние погоды на человеческий организм наиболее сильно ощущается с наступлением осени. Вам не хочется ничего делать, ощущаете слабость, а после работы просто хочется прийти домой и никуда не выходить. Для того чтобы победить осенний синдром и поддержать свое здоровье в порядке, достаточно придерживаться следующих правил.Уделяйте время физическим нагрузкам. Комбинирование различных видов активностей, сотрет у вас чувство, что каждый день одинаковый и похож на предыдущий. Если погода хорошая - берите велосипед или надевайте беговую обувь и отправляйтесь на улицу наслаждаться красками осени. На улице непогода – можно сходить в бассейн и получить заряд энергии там.Отбросьте негативную сторону и посмотрите на окружающую вас природу с другой стороны. Кто-то не имеет возможности видеть, как природа меняется на глазах ввиду особенностей климата или своего здоровья, а вас окружает целое буйство красок, осенний утренний туман и ожидание первого снега.Осень это та пора, когда наш организм становится наиболее восприимчив к вирусам. Не стоит сразу бросаться пить таблетки. Добавьте в свой рацион пчелиный мед, травяной чай, апельсины и яблоки. Растительные компоненты апельсина насытят ваш организм витамином С, яблоки послужат отличным источником железа, а травяной чай с медом нормализует давление.Найдите хобби, чтобы увлечь себя осенними вечерами. Никогда не играли не гитаре? Подходящий момент чтобы научиться, в настоящее время существует множество бесплатных видео уроков, которые без труда позволят вам приобрести начальные навыки. Любите смотреть сериалы? Приступите к изучению иностранного языка и в следующий раз, планируя свое путешествие, вы сможете отправиться в другую страну. Всегда хотели научиться рисовать, но считаете, что сейчас время прошло? Отбросьте ваши убеждения, покупайте альбом, краски и предавайтесь искусству.Обогатитесь духовно. Весной начинают свой сезон театры, так не упускайте эту возможность и сходите посмотреть постановку, которую давно хотели. И не придумывайте отговорки, что у вас нет времени, ведь часть его вы уже потратили на поиск этой статьи и ее прочтение.Всегда помните, что природа не окрашивает ваше настроение, вы сами задаете его тон, именно ваши поступки и активные действия делают осенние, серые будни яркими и насыщенными.

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