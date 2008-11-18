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Древний Иерихон

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Старый Сегодня, 12:13
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Древний Иерихон
В наши дни палестинский Иерихон является типичным восточным городком, о былой славе которого напоминают лишь легенды и руины величественных дворцов.



Приблизительно 11 тысяч лет назад на пересечении торговых путей был основан Иерихон. Он находился на значительном удалении от Средиземного моря. Поэтому пираты не угрожали ему. Зато он расположился вблизи Мертвого моря, по берегам которого в те годы проходили торговые пути. Поэтому можно утверждать, что место для основания города было выбрано очень удачно.



Приблизительно 4 тысячи лет назад Иерихон превращается в процветающий торговый город с мощными защитными сооружениями. В эти годы в городе начинают развиваться ремесла. Но приблизительно 3 тысячи лет назад мощные крепостные стены не смогли защитить город от еврейских племен.



Лишь спустя сто лет город был восстановлен. А приблизительно 2500 лет назад Иерихон был захвачен армией Вавилона. Сильно пострадал город и в ходе Иудейской войны. Римляне отстроили Иерихон в I веке. Фактически они возвели новый город с прямоугольной планировкой улиц рядом со Старым городом, который в те годы находился в плачевном состоянии. Но во времена Византии Иерихон вновь меняет свое местоположение. Византийцы возводят новый город вблизи римских кварталов.



В 1099 году отряды крестоносцев захватывают город. А в 1187 году египетские войска выбивают из него крестоносцев. С этого момента начался упадок города. В течение столетий его здания постепенно превращались в руины. Лишь в позапрошлом году среди руин возникло новое поселение, которое со временем превратилось в город. Ну а в наши дни Иерихон является частью Палестинской автономии.



Что касается достопримечательностей Иерихона, то здесь можно осмотреть крепостную башню бронзового века, руины дворца Ирода, руины дворца Хишама VIII века, древние синагоги и монастырь Искушения IV века.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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иерихон
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