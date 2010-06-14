Новые памятные монеты "Екатерининская церковь в Чернигове"

Дата введения в оборот: 18 сентября 2017
Серия: Памятники архитектуры Украины
Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир
Технические характеристики
Номинал: 5 грн
Металл: нейзильбер
Тираж: 40000 штук
Цитата:
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Посвящена церкви, которая является воплощением лучших традиций отечественной сакральной архитектуры. Храм построен в стиле украинского барокко в память о героизме казаков Черниговского полка, обнаруженный ими при штурме турецкой крепости Азов в 1696 году под командованием полковника Якова Лизогуба. Церковь возведена на средства братьев казаков Иакова и Семена Лизогубив, освященная в 1715 году.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви - герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017 (справа) внизу надпись - 5 / ГРИВЕН, слева на зеркальном фоне - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.В.
На реверсе монеты изображен одну из визитных карточек Чернигова - Екатерининскую церковь (вид с высоты птичьего полета), которая встречает гостей города, и размещены: справа - герб города, под которым надпись ЧЕРНИГОВ, стилизованную дорогу, надписи: КАЗАЦКАЯ / Екатерининская / ЦЕРКОВЬ (внизу) .
Технические характеристики
Номинал: 10 грн
Металл: 10 серебро (Ag 999)
Тираж: 2500 штук
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви - герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017 (справа) внизу надпись - 10 / ГРИВЕН.
Реверс как у "пятёрки" выше.
По материалам НБУ