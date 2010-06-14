Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,560 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новые памятные монеты "Екатерининская церковь в Чернигове"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:11
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,603
Благодарностей: 16,915
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Новые памятные монеты "Екатерининская церковь в Чернигове"
Дата введения в оборот: 18 сентября 2017
Серия: Памятники архитектуры Украины

Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир

Технические характеристики
Номинал: 5 грн
Металл: нейзильбер
Тираж: 40000 штук

Цитата:
Посвящена церкви, которая является воплощением лучших традиций отечественной сакральной архитектуры. Храм построен в стиле украинского барокко в память о героизме казаков Черниговского полка, обнаруженный ими при штурме турецкой крепости Азов в 1696 году под командованием полковника Якова Лизогуба. Церковь возведена на средства братьев казаков Иакова и Семена Лизогубив, освященная в 1715 году.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви - герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017 (справа) внизу надпись - 5 / ГРИВЕН, слева на зеркальном фоне - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.В.


На реверсе монеты изображен одну из визитных карточек Чернигова - Екатерининскую церковь (вид с высоты птичьего полета), которая встречает гостей города, и размещены: справа - герб города, под которым надпись ЧЕРНИГОВ, стилизованную дорогу, надписи: КАЗАЦКАЯ / Екатерининская / ЦЕРКОВЬ (внизу) .


Технические характеристики
Номинал: 10 грн
Металл: 10 серебро (Ag 999)
Тираж: 2500 штук

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви - герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017 (справа) внизу надпись - 10 / ГРИВЕН.



Реверс как у "пятёрки" выше.

По материалам НБУ
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg вне форума  
Ответить
Метки
в чернигове, екатерининская церковь, инвестирование в монеты, нбу, памятники архитектуры, памятные монеты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые памятные монеты "Косовская роспись" morg Новости в банковской сфере и страховании 6 27.08.2017 11:47
Памятные монеты - "Иосиф Слепой" (Украина) morg Новости в банковской сфере и страховании 3 22.06.2017 23:42
Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ morg Новости в банковской сфере и страховании 2 27.05.2017 19:59
Выпускаются новые памятные монеты МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.12.2016 21:12
Кому достались президентские гранты: церковь, "Боевое братство", "Ночные волки" Влад555 Политика и экономика 4 06.07.2016 16:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rost77
Стив Нэш стал совладельцем «Мальорки»
От Rost77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
fasthourly - fasthourly.org
От vegamax в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Dollar4Life - dollar4life.biz
От wbserfer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Новая Зеландия отменяет регистрацию Forex Trend
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Saturne
Коллективный "разум"
От Saturne в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар kamol_mix
Рынок интернет-торговли России вырос за 31%
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
422,560
Тем
489,031
Сообщений
12,174,664

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram