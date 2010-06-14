НБУ разрешил банкам выбирать агентов для идентификации и верификации физ лиц

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принято в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании».
"Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине", - отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь береза.
Чтобы избежать диссонанса в работе агентов, Национальный банк прописал единственный, унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. В частности, речь идет о порядке:
- хранения агентами, передачи ими информации или документов по идентификации и верификации клиентов банка-физических лиц, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом;
- осуществление контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации клиентов банка-физлиц;
- организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня их подготовки по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации клиентов банка-физлиц.
Согласно новым требованиям НБУ, банк может выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц.
Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских клиентов-физлиц возлагается на банк.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 12.09.2017 № 90 "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которая вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
По материалам НБУ
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