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Start Pre-ICO 18 Сентября

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 11:53
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Start Pre-ICO 18 Сентября
PremiumTrade

Уже совсем скоро, 18 сентября 2017 года, состоится крупное событие в мире криптовалюты. Компания PremiumTrade проведет Pre-ICO и предоставит возможность каждому приобрести уникальные Stoken.

PremiumTrade — фонд открытых инвестиций основанный в начале 2017 года создаётся непосредственно для облегчения процесса участия мелких инвесторов не обладающих крупными суммами в отличии от венчурных фондов для принятия участия в инвестировании стартобол где наша компания будет являться акционером


В отличие от традиционных инвестиционных фондов закрытого типа, выпускающих фиксированное количество токенов, Premium Trade собирается продолжать прием криптовалюты под свои новые стартапы и проекты.

Абсолютно каждый владелец токенов PremiumTrade сможет получить доступ уникальной платформе! А так же скидку 60% и заработать на последующей перепродаже Stoken на бирже. Валюта подкреплена постоянным развитием. Ежегодно добавляется большое количество успешных и прибыльных проектов, что постоянно повышает стоимость токенов.
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