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Start Pre-ICO 18 Сентября
PremiumTrade
Уже совсем скоро, 18 сентября 2017 года, состоится крупное событие в мире криптовалюты. Компания PremiumTrade проведет Pre-ICO и предоставит возможность каждому приобрести уникальные Stoken.
PremiumTrade — фонд открытых инвестиций основанный в начале 2017 года создаётся непосредственно для облегчения процесса участия мелких инвесторов не обладающих крупными суммами в отличии от венчурных фондов для принятия участия в инвестировании стартобол где наша компания будет являться акционером
В отличие от традиционных инвестиционных фондов закрытого типа, выпускающих фиксированное количество токенов, Premium Trade собирается продолжать прием криптовалюты под свои новые стартапы и проекты.
Абсолютно каждый владелец токенов PremiumTrade сможет получить доступ уникальной платформе! А так же скидку 60% и заработать на последующей перепродаже Stoken на бирже. Валюта подкреплена постоянным развитием. Ежегодно добавляется большое количество успешных и прибыльных проектов, что постоянно повышает стоимость токенов.