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5 причин, чтобы не откладывать поездку в столицу Франции

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5 причин, чтобы не откладывать поездку в столицу Франции
Париж… Столько чувств и романтики в одном слове! Этот уголок Франции, а точнее его сердце, непременно следует посетить каждому туристу. Поэтому представляем пять причин, чтобы не откладывать поездку в Париж.

1. Музеи

Больше половины гостей приезжают в Париж, чтобы увидеть знаменитые музеи и памятники. И это правда! Самыми знаменитыми из них считают Лувр, собор Парижской Богоматери, Эйфелеву башню и базилику Сакре-Кер… Чтобы попасть на макушку железной леди, придется отстоять гигантскую очередь. А стоит ли оно того?! Ведь можно выбрать другой вариант - полюбоваться Эйфелевой башней и Парижем с высоты «птичьего полета» со смотровой площадки у дворца Шайо. Там открывается самый «фотогеничный вид»!

Лувр


Собор Парижской Богоматери


2. Парки

Если посчитать все парки и сады в столице Франции, то получим приблизительно около 400 зеленых уголков в этом городе любви. Здесь так приятно наслаждаться теплыми и солнечными деньками: прогуляться вместе с любимым человеком, полежать на лужайке или организовать семейный пикник. Одним из самых первых парков в Париже стал сад Тюильри, который был создан по приказу Екатерины Медичи. Он располагается рядом с Лувром, поэтому в парке всегда много народу. Так что сами парижане выбирают для себя отдых в Люксембургском саду, в Бют-Шомон или в парке Монсо.

Cад Тюильри


3. Мода

Она, как любовь, в Париже "витает" повсюду. Поэтому можно не удивляться такому большому количеству магазинчиков и бутиков на каждом шагу большого города. По узким улочкам можно встретить стильных француженок, которые одеты очень модно. А рядом в витринах красуются на манекенах коллекции знаменитых кутюрье, работают многочисленные бутики и круглый год здесь проходят интересные выставки, которые посвящены дизайну и моде. Перед поездкой следует заранее промониторить интернет, чтобы узнать, где сейчас проходят распродажи и располагаются интересные бутики.



4. Гастрономия

Отправляясь на уик-энд в Париж невозможно не попробовать что-то из традиционных блюд. Это можно сделать и в недорогих бистро, и за ужином на кораблике во время поездки по реке Сене, а также в любом шикарном мишленовском ресторане.

Париж ночью Ужин на кораблике


5. Романтика

В центре Франции, в самом его сердце, много прекрасных мест, чтобы провести время вдвоем. Например, набережные Сены. Это как один из вариантов. Тем более, что можно совершить прогулку по новой пешеходной аллее на левом берегу реки, которая располагается между музеем Орсэ и мостом Альма. Здесь повстречаются влюбленной парочке рестораны с уютной атмосферой, бары и несколько плавучих садов. На конец своей романтической поездки можно повесить замок на мосту Искусств, а ключи выбросить в реку.

Мост Искусств (Pont des Arts)


Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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