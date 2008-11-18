Как не заболеть в осенний период?

Теплое лето закончилось, на улице все чаще моросит дождик, а солнышко выглядывает все реже и реже. Зато появились досадные простудные симптомы. Но откуда же берутся причины, позволяющие болезни поселиться в нашем организме? Ведущие мировые медицинские светила считают, что наиболее распространенная причина – это вредоносные инфекции, поражающие верхние дыхательные пути. Что же позволяет этим вирусам безнаказанно захватывать наши тела и влиять на наше здоровье?
Прежде всего, нужно обратить внимание на наш образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем, недостаток движения, все это заставляет мышцы слабеть, «грузит» сосуды, понижает порог утомляемости. Соответственно и вирусам легче нас захватить. Вторая наша проблема – это отсутствие глубокого и полноценного отдыха.
Кроме того, часто мы питаемся, как придется – иногда даже один раз в день, без горячего, употребляя только «хот-доги» и гамбургеры. Через неделю такого «питания» нашему организму начинает элементарно не хватать витаминов и минералов, дабы успешно противостоять неожиданным перепадам погоды и распространяемым инфекциям.
Так что же нужно делать, дабы уберечь себя от осенних инфекций?
1)
Постарайтесь ограничить количество выкуриваемых сигарет, а лучше полностью бросьте! С алкоголем поступите точно так же.
2)
Побольше гуляйте на солнышке и свежем воздухе. Особенно полезны вечерние прогулки.
3)
Спите не менее восьми часов в день. Практикуйте дневной сон (он полезнее).
4)
Старайтесь питаться не реже трех раз в день (можно и чаще). Обязательно съедайте побольше фруктов и овощей. С углеводами будьте осторожнее.
5)
Перестаньте нервничать по пустякам. Перегрузки и стрессы – это ваши наиглавнейшие и наиопаснейшие враги.
6)
Старайтесь закаляться. Начинать стоит с поливки прохладной водой рук и ног, а со временем и всего тела.
7)
Одевайтесь исключительно по погоде и всегда выбирайте одежду только из натуральных тканей.
Семь вышеприведенных советов не только просты, но и весьма эффективны. Следуя им, вы надолго сможете сохранить свое здоровье, молодость и красоту.
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