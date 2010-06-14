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Новый аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины"

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Имя: Олег
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Новый аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины"
Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".


Электронный аукцион №Е-8 будет проведено 5 октября 2017 в 11-00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи: https://www.uicegroup.com/uk/05-10-2...morative-coins, контактное лицо бирже Евгений Егорушков (044) 461-54-24, eegorushkov @ uice.com.ua.

По материалам НБУ

Прошлый раз не все монеты купили или аукцион был настолько удачным, что решили повторить?
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Метки
аукцион, инвестирование в монеты, монеты
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