Новый аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Электронный аукцион №Е-8 будет проведено 5 октября 2017 в 11-00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи: https://www.uicegroup.com/uk/05-10-2...morative-coins
, контактное лицо бирже Евгений Егорушков (044) 461-54-24, eegorushkov @ uice.com.ua.
По материалам НБУ
Прошлый раз
не все монеты купили или аукцион был настолько удачным, что решили повторить?