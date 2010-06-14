Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной
Уже в который раз:
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых. Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.
В дальнейшем необходимость возврата инфляции до целевых значений может привести содержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков.