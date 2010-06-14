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Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной

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Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной
Уже в который раз:
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых. Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.

В дальнейшем необходимость возврата инфляции до целевых значений может привести содержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков.

Как это скажется на рынке?
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Метки
нбу, учётная ставка
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