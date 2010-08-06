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ɃitShake Ltd - BitShake.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:06
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,694
Благодарностей: 1,782
УГ: 18
КП: 0.001
ɃitShake Ltd - BitShake.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт Sep 15 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BitShake.biz




Легенда(google перевод):
Цитата:
О НАС

BitShake был улучшенным доверительным потенциалом, который стал возможен благодаря команде высококвалифицированных финансовых экспертов. Превосходные показатели, продемонстрированные Компанией вместе со значительно увеличенными активами, позволили Компании предлагать свои продукты и услуги на открытом рынке, всем, кто заинтересован в выгодном инвестировании и получении стабильных доходов в долгосрочной перспективе. Команда финансовых специалистов Компании, обладающая сильным командованием в области разработки биткойнов, позволяет эффективно анализировать и финансовую ситуацию. В компании работают эксперты на постоянной основе.

BitShake - ваше прибыльное королевство предлагает всем, кто хочет иметь стабильную дополнительную прибыль в долгосрочной перспективе для инвестиций в нашу Компанию. После внесения депозита вы начинаете получать ежедневный интерес и продолжать зарабатывать, пока срок действия вашего депозита не истечет. После этого вы можете либо снять свой депозит, либо снова инвестировать его, в течение другого срока, чтобы продолжать получать ежедневный интерес. Деньги, которые мы привлекаем через наш сайт, будут использованы для увеличения наших текущих активов и, как следствие, увеличения нашей прибыли, чтобы поделиться им с вами как с нашим инвестором.

Тарифные планы:

Цитата:
ПЛАН 1 - 10% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА - 0.00100000 - 10.00000000 BTC
ПЛАН 2 - 12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА - 10.01000000 - 20.00000000 BTC
ПЛАН 3 - 15% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА - 20.01000000 - 100.00000000 BTC
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая


BitShake Ltd

Мой вклад:
Цитата:
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Старый Сегодня, 10:52
#2
twogarin.info
Премиум
 
Аватар twogarin87
 
Имя: Крокодил Гена
Пол: Мужской
Адрес: Сан-Диего
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 8,640
Благодарностей: 16,610
УГ: 56
КП: 0.241
подарки
Re: ɃitShake Ltd - BitShake.biz
Пропускная Способность Превышен Предел

Сервер временно не в состоянии обслуживать ваш запрос из-за владельца Сайта достижении его/ее ограничение пропускной способности. Пожалуйста, попробуйте снова позже.

__________________
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twogarin87 на форуме  
Старый Сегодня, 11:07
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 964
Благодарностей: 103
УГ: 20
КП: 0.000
Re: ɃitShake Ltd - BitShake.biz
Цитата:
Сообщение от twogarin87 Посмотреть сообщение
Пропускная Способность Превышен Предел

Сервер временно не в состоянии обслуживать ваш запрос из-за владельца Сайта достижении его/ее ограничение пропускной способности. Пожалуйста, попробуйте снова позже.
И плюс капча на вход
Мимо
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laska2006 на форуме  
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