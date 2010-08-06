ɃitShake Ltd - BitShake.biz

BitShake был улучшенным доверительным потенциалом, который стал возможен благодаря команде высококвалифицированных финансовых экспертов. Превосходные показатели, продемонстрированные Компанией вместе со значительно увеличенными активами, позволили Компании предлагать свои продукты и услуги на открытом рынке, всем, кто заинтересован в выгодном инвестировании и получении стабильных доходов в долгосрочной перспективе. Команда финансовых специалистов Компании, обладающая сильным командованием в области разработки биткойнов, позволяет эффективно анализировать и финансовую ситуацию. В компании работают эксперты на постоянной основе.
BitShake - ваше прибыльное королевство предлагает всем, кто хочет иметь стабильную дополнительную прибыль в долгосрочной перспективе для инвестиций в нашу Компанию. После внесения депозита вы начинаете получать ежедневный интерес и продолжать зарабатывать, пока срок действия вашего депозита не истечет. После этого вы можете либо снять свой депозит, либо снова инвестировать его, в течение другого срока, чтобы продолжать получать ежедневный интерес. Деньги, которые мы привлекаем через наш сайт, будут использованы для увеличения наших текущих активов и, как следствие, увеличения нашей прибыли, чтобы поделиться им с вами как с нашим инвестором.
Тарифные планы:
Цитата:
ПЛАН 1 - 10% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА - 0.00100000 - 10.00000000 BTC
ПЛАН 2 - 12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА - 10.01000000 - 20.00000000 BTC
ПЛАН 3 - 15% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА - 20.01000000 - 100.00000000 BTC
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая