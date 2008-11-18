Rost77 Модератор

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Роскомназдор сможет блокировать доступ к AliExpress за неуплату налога



В правительстве обсуждают идею начать блокировать сайты иностранных онлайн-ретейлеров, таких как AliExpress, Amazon и eBay, через Роскомнадзор за неуплату НДС по принципу «налога на Google»





Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, таких как «Детский мир», Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», разработала проект поправок в Налоговый кодекс и в закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google». В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.



​Как объясняет собеседник, в ассоциации считают, что у иностранных онлайн-ретейлеров есть большое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками из-за освобождения от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.



Для иностранных компаний авторы проекта предлагают исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», — а 15,25% от конечной цены товара. Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца. В случае, если после этого компания совершит плату по налогам, она сможет быть разблокирована в течение трех дней после погашения НДС, говорит источник газеты.



Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил в разговоре с «Коммерсантом», что такие документы ассоциация действительно разработала и в настоящее время обсуждает в правительстве. Он отметил, что его инициатива была разработана на основе президентского указа, принятого в мае этого года, который обязывает иностранных участников рынка наравне с российскими выполнять требования законодательства. В частности, в документе идет речь о необходимости принятия мер по ограничению доступа к программному обеспечению, товарам и услугам, которые иностранные организации предоставляют онлайн на территории России в случае, если они допустили нарушение закона.



В Минэкономразвития изданию ответили, что получили документы о соответствующей инициативе и в настоящее время изучают их и прорабатывают свою позицию. В Минфине «Коммерсанту» ответили, что «слышали о таких предложениях». в Минкомсвязи не предоставили оперативный комментарий, а в AliExpress от обсуждения вопроса отказались.



По мнению гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, усложнение процедуры продажи может заставить продавцов прекратить продавать свои товары в России. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — говорит он.



Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и другие) Александр Иванов замечает, что регистрация плательщиков в ФНС будет фактически невозможна. «Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию», — подчеркивает он.



Осенью прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть инициативу введения НДС и таможенных пошлин на поставку товаров через зарубежные онлайн-ретейлеры. В марте 2017 года антимонопольщики уже подготовили законопроект, который предлагает ввести НДС для иностранных интернет-магазинов.





Источник Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, таких как «Детский мир», Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», разработала проект поправок в Налоговый кодекс и в закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google». В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.​Как объясняет собеседник, в ассоциации считают, чтоиз-за освобождения от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца. В случае, если после этого компания совершит плату по налогам, она сможет быть разблокирована в течение трех дней после погашения НДС, говорит источник газеты.Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил в разговоре с «Коммерсантом», что такие документы ассоциация действительно разработала и в настоящее время обсуждает в правительстве. Он отметил, что его инициатива была разработана на основе президентского указа, принятого в мае этого года, который обязывает иностранных участников рынка наравне с российскими выполнять требования законодательства. В частности, в документе идет речь о необходимости принятия мер по ограничению доступа к программному обеспечению, товарам и услугам, которые иностранные организации предоставляют онлайн на территории России в случае, если они допустили нарушение закона.В Минэкономразвития изданию ответили, что получили документы о соответствующей инициативе и в настоящее время изучают их и прорабатывают свою позицию. В Минфине «Коммерсанту» ответили, что «слышали о таких предложениях». в Минкомсвязи не предоставили оперативный комментарий, а в AliExpress от обсуждения вопроса отказались.По мнению гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, усложнение процедуры продажи может заставить продавцов прекратить продавать свои товары в России.— говорит он.Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и другие) Александр Иванов замечает, что регистрация плательщиков в ФНС будет фактически невозможна.— подчеркивает он.Осенью прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть инициативу введения НДС и таможенных пошлин на поставку товаров через зарубежные онлайн-ретейлеры. В марте 2017 года антимонопольщики уже подготовили законопроект, который предлагает ввести НДС для иностранных интернет-магазинов.

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