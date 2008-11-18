Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,541 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Роскомназдор сможет блокировать доступ к AliExpress за неуплату налога

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:38
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 6,070
Благодарностей: 2,408
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Роскомназдор сможет блокировать доступ к AliExpress за неуплату налога


В правительстве обсуждают идею начать блокировать сайты иностранных онлайн-ретейлеров, таких как AliExpress, Amazon и eBay, через Роскомнадзор за неуплату НДС по принципу «налога на Google»


Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, таких как «Детский мир», Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», разработала проект поправок в Налоговый кодекс и в закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google». В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.

​Как объясняет собеседник, в ассоциации считают, что у иностранных онлайн-ретейлеров есть большое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками из-за освобождения от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.

Для иностранных компаний авторы проекта предлагают исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», — а 15,25% от конечной цены товара. Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца. В случае, если после этого компания совершит плату по налогам, она сможет быть разблокирована в течение трех дней после погашения НДС, говорит источник газеты.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил в разговоре с «Коммерсантом», что такие документы ассоциация действительно разработала и в настоящее время обсуждает в правительстве. Он отметил, что его инициатива была разработана на основе президентского указа, принятого в мае этого года, который обязывает иностранных участников рынка наравне с российскими выполнять требования законодательства. В частности, в документе идет речь о необходимости принятия мер по ограничению доступа к программному обеспечению, товарам и услугам, которые иностранные организации предоставляют онлайн на территории России в случае, если они допустили нарушение закона.

В Минэкономразвития изданию ответили, что получили документы о соответствующей инициативе и в настоящее время изучают их и прорабатывают свою позицию. В Минфине «Коммерсанту» ответили, что «слышали о таких предложениях». в Минкомсвязи не предоставили оперативный комментарий, а в AliExpress от обсуждения вопроса отказались.

По мнению гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, усложнение процедуры продажи может заставить продавцов прекратить продавать свои товары в России. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — говорит он.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и другие) Александр Иванов замечает, что регистрация плательщиков в ФНС будет фактически невозможна. «Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию», — подчеркивает он.

Осенью прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть инициативу введения НДС и таможенных пошлин на поставку товаров через зарубежные онлайн-ретейлеры. В марте 2017 года антимонопольщики уже подготовили законопроект, который предлагает ввести НДС для иностранных интернет-магазинов.


Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
bestchange.ru - выгодный курс WebMoney
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
роскомнадзор
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ РФ сможет блокировать виртуальных мошенников за один день OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2017 23:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Save83
Сбербанк в 2015 году ожидает резкого замедления роста кредитования и привлечения вкла
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет tamplier:23991 (ForexTrend)
От Sitnikov в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Цена биткоина может взять реванш
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Gronald
Более 200 российских банков на грани пропасти
От Gronald в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар elmartyan
Roalcredit - roalcredit.com
От elmartyan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Dor87
Медведев поручил Минфину восстановить стипендиальный фонд на 2016 год
От Dor87 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
422,541
Тем
489,015
Сообщений
12,173,894

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram