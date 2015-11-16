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Рассказ о себе.

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"Торговля в профит - моя мечта и задача. Мой путь с нуля. Поиск стратегии и грааля" - авторский блог пользователя Vivianalen
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Старый Сегодня, 08:50
#1
Интересующийся
 
Аватар vivianalen
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Возраст: 27
Адрес: Казахстан
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 90
Благодарностей: 93
УГ: 0
КП: 0.544
Рассказ о себе.
Здравствуйте, читатели моего блога. Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Алёна. На форекс я пришла в 2015 году. Увидела рекламу, спросила у друзей, мне и рассказали. Было очень интересно попробовать самой. В самом начале я не хотела торговать. А вернее я не знала как надо торговать. Поэтому занималась чтением, изучением стратегий, индикаторов. Времени было не так много. Работала день и ночь...Но я работала и посвещала свободное время изучению рынка Форекс. Искала свою торговую систему, тренируясь на демо-счете. Торгую с июня месяца сего года. Очень хочу научиться торговать и получать прибыль.Создала блог я потому,что хочу делиться с вами своими успехами в торговле, а так же своими методами анализа. Буду рада комментариям и дельным советам.
__________________
СДАЮ ПОДПИСЬ.
vivianalen вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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