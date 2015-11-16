Рассказ о себе.

Здравствуйте, читатели моего блога.
Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Алёна. На форекс я пришла в 2015 году. Увидела рекламу, спросила у друзей, мне и рассказали. Было очень интересно попробовать самой. В самом начале я не хотела торговать. А вернее я не знала как надо торговать. Поэтому занималась чтением, изучением стратегий, индикаторов. Времени было не так много. Работала день и ночь...Но я работала и посвещала свободное время изучению рынка Форекс. Искала свою торговую систему, тренируясь на демо-счете. Торгую с июня месяца сего года. Очень хочу научиться торговать и получать прибыль.Создала блог я потому,что хочу делиться с вами своими успехами в торговле, а так же своими методами анализа. Буду рада комментариям и дельным советам.