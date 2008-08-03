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Новый @Crypto_robot в Telegram. Покупка и продажа BTC/DASH. Обменные операции P2P.

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Новый @Crypto_robot в Telegram. Покупка и продажа BTC/DASH. Обменные операции P2P.
Рады представить Вашему вниманию новый продукт на рынке:
@Crypto_robot- это новый телеграм-бот для сделок с криптовлаютой. С его помощью люди из разных уголков планеты могут беспрепятственно покупать и продавать криптовалюту в любое время и любом месте.
Регистрируйся, выбирай самое привлекательное предложение и заключай сделки!

Преимущества:
1. Личные кошельки, надежно защищенные сервисом – именно на них хранятся все данные и средства клиентов;
2. Оперативность и отсутствие посредников – вам не приходится платить необъяснимо высокие проценты, потому что вы сами выбираете объявление и взаимодейтсвуете с продавцом напрямую;
3. Мультивалютность – доступны операции с Bitcoin, Dash и мы планируем расширить этот список согласно вашим пожеланиям;
4. Возможность выбора курса – в боте представлены курсы трех крупнейших бирж;
5. Полная конфиденциальность совершенных операций.
Мы заинтересованы в том, чтобы научить вас зарабатывать на обмене криптовалюты. Это просто, это прибыльно, это работает! Миллионы людей по всему миру покупают Биткоины, независимо от их опыта и профессии, это – заработок, доступный каждому.

Не ждите, пока рост курса крипты обойдет вас стороной, присоединяйтесь к тем, кто берет свое!

Как стать участником @Crypto_robot?
Найдите портал, введя в строке поиска @Crypto_robot и нажмите "старт".

Как купить BTC/DASH?
В разделе "Обмен", выберите криптовалюту - Bitcoin или Dash. Нажмите "Купить" и выберите подходящее для вас объявление. Нажмите "Начать сделку" и ожидайте согласия продавца. Далее подтвердите перевод денежных средств и дождитесь подтверждения о том, что деньги поступили на счет второй стороны.

Как продать BTC/DASH?
В разделе "Обмен" выберите Bitcoin или Dash. Нажмите "Продать", затем выберите подходящее для Вас объявление. Введите сумму продажи и нажмите «Начать сделку». Далее ожидайте ответа от получателя. Вслед за этим укажите реквизиты для совершения сделки и подтвердите поступление денежных средств.

Как внести BTC/ DASH?
В главном меню выберите раздел «Кошелек». Из предложенных ботом действий выберите «Внести», затем укажите криптовалюту. Для пополнения с внешнего кошелька используйте предложенный ботом адрес.

Как вывести BTC/DASH?
В главном меню выберите раздел «Кошелек». Из предложенных ботом действий выберите «Вывести», затем укажите криптовалюту. Укажите адрес внешнего кошелька, а затем сумму для вывода.

Как добавить объявление о продажe/ покупке криптовалюты?
Перейдите в раздел «Обмен» главного меню. Укажите криптовалюту, а затем из предъявленных вариантов выберите «Добавить объявление». Далее укажите, какое действие вы хотите сделать: купить криптовалюту или продать. Перед Вами появится перечень всех платежных систем и способов перевода валюты. В том случае, если в перечне нет подходящего Вам варианта, нажмите «Другие способы». Затем укажите курс криптовалюты. Обратите внимание, что вам высветится курс обмена на блокчейне и вы можете как указать наценку в процентах, так и фиксированное значение. Теперь Вам нужно установить лимит объявления: напишите минимальную и максимальную сумму отклика.

Как изменить параметры объявления?
Для этого нужно перейти в раздел «Обмен» и выбрать «Мои объявления». Здесь вы найдете все созданные Вами объявления. Просто выберите нужное объявление. Вы можете изменить лимит, курс криптовалюты, указать платежные реквизиты. Для удаления объявления нажмите «Отключить».

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