Новый @Crypto_robot в Telegram. Покупка и продажа BTC/DASH. Обменные операции P2P.

Рады представить Вашему вниманию новый продукт на рынке:
@Crypto_robot
- это новый телеграм-бот для сделок с криптовлаютой. С его помощью люди из разных уголков планеты могут беспрепятственно покупать и продавать криптовалюту в любое время и любом месте.
Регистрируйся, выбирай самое привлекательное предложение и заключай сделки!
Преимущества:
1. Личные кошельки, надежно защищенные сервисом – именно на них хранятся все данные и средства клиентов;
2. Оперативность и отсутствие посредников – вам не приходится платить необъяснимо высокие проценты, потому что вы сами выбираете объявление и взаимодейтсвуете с продавцом напрямую;
3. Мультивалютность – доступны операции с Bitcoin, Dash и мы планируем расширить этот список согласно вашим пожеланиям;
4. Возможность выбора курса – в боте представлены курсы трех крупнейших бирж;
5. Полная конфиденциальность совершенных операций.
Мы заинтересованы в том, чтобы научить вас зарабатывать на обмене криптовалюты. Это просто, это прибыльно, это работает! Миллионы людей по всему миру покупают Биткоины, независимо от их опыта и профессии, это – заработок, доступный каждому.
Не ждите, пока рост курса крипты обойдет вас стороной, присоединяйтесь к тем, кто берет свое!
Как стать участником @Crypto_robot?
Найдите портал, введя в строке поиска @Crypto_robot и нажмите "старт".
Как купить BTC/DASH?
В разделе "Обмен", выберите криптовалюту - Bitcoin или Dash. Нажмите "Купить" и выберите подходящее для вас объявление. Нажмите "Начать сделку" и ожидайте согласия продавца. Далее подтвердите перевод денежных средств и дождитесь подтверждения о том, что деньги поступили на счет второй стороны.
Как продать BTC/DASH?
В разделе "Обмен" выберите Bitcoin или Dash. Нажмите "Продать", затем выберите подходящее для Вас объявление. Введите сумму продажи и нажмите «Начать сделку». Далее ожидайте ответа от получателя. Вслед за этим укажите реквизиты для совершения сделки и подтвердите поступление денежных средств.
Как внести BTC/ DASH?
В главном меню выберите раздел «Кошелек». Из предложенных ботом действий выберите «Внести», затем укажите криптовалюту. Для пополнения с внешнего кошелька используйте предложенный ботом адрес.
Как вывести BTC/DASH?
В главном меню выберите раздел «Кошелек». Из предложенных ботом действий выберите «Вывести», затем укажите криптовалюту. Укажите адрес внешнего кошелька, а затем сумму для вывода.
Как добавить объявление о продажe/ покупке криптовалюты?
Перейдите в раздел «Обмен» главного меню. Укажите криптовалюту, а затем из предъявленных вариантов выберите «Добавить объявление». Далее укажите, какое действие вы хотите сделать: купить криптовалюту или продать. Перед Вами появится перечень всех платежных систем и способов перевода валюты. В том случае, если в перечне нет подходящего Вам варианта, нажмите «Другие способы». Затем укажите курс криптовалюты. Обратите внимание, что вам высветится курс обмена на блокчейне и вы можете как указать наценку в процентах, так и фиксированное значение. Теперь Вам нужно установить лимит объявления: напишите минимальную и максимальную сумму отклика.
Как изменить параметры объявления?
Для этого нужно перейти в раздел «Обмен» и выбрать «Мои объявления». Здесь вы найдете все созданные Вами объявления. Просто выберите нужное объявление. Вы можете изменить лимит, курс криптовалюты, указать платежные реквизиты. Для удаления объявления нажмите «Отключить».
Работайте с легкостью, зарабатывайте!
Прямая ссылка: htpps://t.me/Crypto_robot